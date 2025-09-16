GST: న్యూ జీఎస్టీ రూల్స్.. గుర్రపు స్వారీ కూడా చౌకగా మారింది.. వరుడు, వధువుపై లక్షలు ఆదా..!
ఈసారి పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ప్రభుత్వం సాధారణ ప్రజలకు పెద్ద బహుమతిని ఇచ్చింది. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో, అనేక ముఖ్యమైన వస్తువులు మరియు సేవలపై పన్ను రేట్లను తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. ఇది సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, ముఖ్యంగా వివాహాలు వంటి పెద్ద కార్యక్రమాలలో, ఇప్పుడు లక్షలను ఆదా చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
GST: ఈసారి పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ప్రభుత్వం సాధారణ ప్రజలకు పెద్ద బహుమతిని ఇచ్చింది. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో, అనేక ముఖ్యమైన వస్తువులు మరియు సేవలపై పన్ను రేట్లను తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. ఇది సామాన్యుల జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది, ముఖ్యంగా వివాహాలు వంటి పెద్ద కార్యక్రమాలలో, ఇప్పుడు లక్షలను ఆదా చేయడం సాధ్యమవుతుంది. ఈ నెల సెప్టెంబర్ 22 నుండి, అనేక వస్తువులు చౌకగా మారతాయి, దీని ప్రయోజనం నేరుగా సామాన్య ప్రజలకు వెళుతుంది.
వివాహానికి సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ వార్త ప్రత్యేకం. GST రేట్ల మార్పులో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశాలలో ఒకటి, ఇప్పుడు పెళ్లిలో గుర్రంపై స్వారీ చేయడం కూడా చౌకగా మారింది. ప్రభుత్వం ప్రత్యక్ష గుర్రాలపై GST రేటును 12శాతం నుండి కేవలం 5శాతానికి తగ్గించింది. దీని అర్థం వివాహ ఊరేగింపు కోసం గుర్రాన్ని బుక్ చేసుకునే ఖర్చు ఇప్పుడు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గుర్రం బుక్ చేసుకోవడంపై ఇచ్చిన తగ్గింపు. హోటళ్లు, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్పై కూడా పెద్ద ఉపశమనం
హోటల్ బుకింగ్, పెళ్లి అలంకరణ వివాహ ఖర్చులలో ఎక్కువ భాగం ఉంటాయి. ఈ రెండు రంగాలలోనూ GST కౌన్సిల్ పెద్ద ఉపశమనం ఇచ్చింది. రోజుకు రూ. 1,001 నుండి రూ.7,500 వరకు గది అద్దె ఉన్న హోటళ్లపై GST రేటును 12శాతం నుండి 5శాతానికి తగ్గించారు. వివాహ వేడుకల కోసం బాంకెట్ హాళ్లు, గదులు, ఇతర సేవలను బుక్ చేసుకునే వారికి ఈ చర్య పెద్ద పొదుపు అవుతుంది.
అదే సమయంలో, సెలూన్ల వంటి బ్యూటీ, వెల్నెస్ సేవలపై GST 18శాతం నుండి 5శాతానికి తగ్గించారు. ఈ నిర్ణయం పెళ్లికూతురు అలంకరణ, ఇతర బ్యూటీ సేవల ఖర్చును కూడా గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది, ఇది వధువు, ఆమె కుటుంబానికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఆహారం, పానీయాలు, సంగీతం లేకుండా వివాహ కార్యక్రమం అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది. GSTలో ఉపశమనం వీటిపై కూడా ప్రభావం చూపింది. పిండి, పప్పులు, బియ్యం వంటి రోజువారీ ఆహార పదార్థాలపై GST 18శాతం నుండి 5శాతానికి తగ్గించారు. ఇది క్యాటరింగ్, ఆహార ఖర్చులపై భారీ ఆదాను అందిస్తుంది.
దీనితో పాటు, వివాహాలలో జరిగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా GST మినహాయింపు ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. తబలా, మృదంగం, వీణ, సితార్, ఫ్లూట్, షెహనాయ్, ధోలక్ వంటి సంగీత వాయిద్యాలపై GST రేటును 12శాతం నుండి 5శాతినికి తగ్గించారు. దీని వలన బ్యాండ్లు, షెహనాయ్ వాయించేవారి బుకింగ్ కూడా చౌకగా ఉంటుంది, ఇది వివాహ వాతావరణాన్ని మరింత ఆహ్లాదకరంగా చేస్తుంది.
GST తగ్గింపు వివాహ సంబంధిత సేవలను మాత్రమే కాకుండా వాహనాలను కూడా ప్రభావితం చేసింది. పండుగ సీజన్లో బైక్లు రూ. 10,000 మరియు కార్లు రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ చౌకగా మారాయి. ఇది వధూవరులకు పెద్ద ప్రయోజనం. తరచుగా వివాహం సందర్భంగా కొత్త వాహనాలను కొనుగోలు చేసే ధోరణి ఉంది.ఈ GST ఉపశమనం ఈ కొనుగోలును మరింత పొదుపుగా చేస్తుంది.
ఈ GST ఉపశమనం వివాహ బడ్జెట్ మొత్తం గణితాన్ని మార్చింది. గతంలో, ప్రతి చిన్న, పెద్ద విషయానికి ఎక్కువ పన్ను చెల్లించాల్సిన చోట, ఇప్పుడు అనేక రంగాలలో పెద్ద మినహాయింపు ఉంది. సగటు భారతీయ వివాహానికి లక్షలు ఖర్చవుతుండగా, ఈ కొత్త రేట్లు ఘరాతీ, భారతి రెండింటికీ లక్షలు ఆదా చేస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు మీ వివాహ ఖర్చులను ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కొత్త GST రేట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీ బడ్జెట్ను మరింత మెరుగ్గా చేసుకోవచ్చు.