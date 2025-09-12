Unicorn Startups India 2025: ఆన్లైన్ గేమింగ్ చట్టం.. డ్రీమ్11, 3 ఇతర స్టార్టప్లకు బిగ్ షాక్..!
ప్రభుత్వం రియల్ మనీ గేమింగ్ కంపెనీలపై కఠినమైన చట్టాలను విధించిన తర్వాత, భారతదేశంలోని అనేక రియల్ మనీ గేమింగ్ స్టార్టప్లు తమ యునికార్న్ (బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువ) హోదాను కోల్పోయాయి. పీటీఐ వార్తల ప్రకారం, ఆస్క్ ప్రైవేట్ వెల్త్ హురున్ ఇండియా యునికార్న్ మరియు ఫ్యూచర్ యునికార్న్ రిపోర్ట్ 2025 ప్రకారం డ్రీమ్ 11,గేమ్24x7, గేమ్స్క్రాఫ్ట్, మొబైల్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇప్పుడు ఈ యునికార్న్ జాబితా నుండి బయటపడ్డాయి.
పార్లమెంట్ ఆమోదించిన కొత్త చట్టం ప్రకారం, అన్ని రకాల ఆన్లైన్ మనీ గేమ్లను నిషేధించారు, అయితే ఇ-స్పోర్ట్స్, సోషల్ గేమింగ్ను ప్రచారం చేస్తున్నారు. మనీ గేమ్ల ప్రకటనలను నిషేధించారు. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఈ కంపెనీలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు చేయకుండా నిషేధించబడ్డాయి. ఈ కఠినమైన నియమాల కారణంగా, ఈ కంపెనీల విలువ బాగా పడిపోయింది. డ్రీమ్11 (260 మిలియన్ వినియోగదారులు), ఎంపీఎల్ (90 మిలియన్ వినియోగదారులు) వంటి పెద్ద ఆటగాళ్లతో పాటు జీపే, విన్జో గేమ్స్ వంటి కంపెనీల విలువలు కూడా ప్రభావితమయ్యాయి.
నివేదిక ప్రకారం.. ఈ చట్టపరమైన కఠినత రియల్ మనీ గేమింగ్ స్టార్టప్ల వృద్ధిని తాత్కాలికంగా మందగించి, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసి ఉండవచ్చు, కానీ ఇది దీర్ఘకాలంలో పరిశ్రమకు పారదర్శకత, స్థిరత్వాన్ని తీసుకురావచ్చు. ఈ మార్పు కారణంగా, చాలా కంపెనీలు క్రికెట్ జట్టు స్పాన్సర్షిప్ను ఉపసంహరించుకున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులను కూడా తొలగించాయి.
స్టార్టప్ల ముఖ్య సమాచారం...
అత్యంత విలువైన యునికార్న్లు: జెరోధా ($8.2 బిలియన్), రేజర్పే, లెన్స్కార్ట్ ($7.5 బిలియన్లు ఒక్కొక్కటి).
యునికార్న్ హబ్లు: బెంగళూరు (26 యునికార్న్లు), ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్ (12) మరియు ముంబై (11).
అతి చిన్న వ్యవస్థాపకులు: జెప్టోస్ కైవల్య వోహ్రా, ఆదిత్ పలిచా (22 సంవత్సరాలు).
భారతీయ స్టార్టప్లు ఇప్పుడు ఆదాయ వృద్ధి, లోతైన తగ్గింపు కంటే లాభదాయకత, మూలధన సామర్థ్యం, స్థిరమైన వ్యాపార నమూనాలపై దృష్టి సారిస్తున్నాయని నివేదిక చూపిస్తుంది. దేశంలో ఆర్ఎంజీ యునికార్న్ పర్యావరణ వ్యవస్థ పెరుగుతూనే ఉంది. రంగంలో క్షీణత ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశంలో మొత్తం యునికార్న్ స్టార్టప్ల సంఖ్య పెరిగింది. ఈ సంవత్సరం 6 కొత్త యునికార్న్ల చేరికతో, ఈ సంఖ్య 73కి పెరిగింది. వీటిలో ఏఐ. టెక్,నావీ టెక్నాలజీస్, రాపిడో, డ్రావిన్బాక్స్ వంటి స్టార్టప్లు ఉన్నాయి.