Real Estate in Hyderabad: కేవలం రూ. 50 లక్షలకే ఇండిపెండెంట్ హౌస్! ఆ ప్రాంతం ఎక్కడంటే?

Highlights

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ అప్‌డేట్స్. విజయవాడ హైవే సమీపంలోని కోహెడ, ముంగనూరు ప్రాంతాల్లో కేవలం రూ. 50 లక్షలకే ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు లభించే అవకాశం. మధ్యతరగతి ప్రజలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.

హైదరాబాద్‌లో సొంత ఇల్లు కొనాలంటే కోట్ల రూపాయలు ఉండాల్సిందేనా? ఐటీ హబ్ విస్తరిస్తున్న పశ్చిమ హైదరాబాద్ (గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్) వైపు చూస్తే సామాన్యుడికి గుండె గుభేల్ అంటుంది. అక్కడ ఎకరం భూమి ధర వందల కోట్లకు చేరగా, గజం స్థలం కొనాలన్నా లక్షల్లో వెచ్చించాలి. మరి మధ్యతరగతి ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? భాగ్యనగరంలో తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఇల్లు దొరికే ప్రాంతం ఏదైనా ఉందా? అంటే.. ఇప్పుడందరి దృష్టి విజయవాడ హైవే వైపు మళ్లుతోంది.

పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లో చుక్కలు చూపిస్తున్న ధరలు

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏ స్థాయిలో ఉందో ప్రభుత్వ వేలం పాటలే నిరూపిస్తున్నాయి. ఒక్కో ఎకరం రూ. 100 నుండి రూ. 150 కోట్లు పలుకుతోంది. అంటే సామాన్యుడు 100 గజాల స్థలం కొనాలన్నా కోటి రూపాయలకు పైగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. కేవలం భూమికే ఇంత ఖర్చయితే, ఇక ఇల్లు కట్టుకోవడం సామాన్యులకు అందని ద్రాక్షలా మారుతోంది.

మధ్యతరగతికి వరప్రసాదం.. విజయవాడ హైవే పరిసరాలు!

నగరం నలువైపులా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు కొత్త నివాస కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడ హైవేకు సమీపంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ధరలు ఇంకా అందుబాటులోనే ఉన్నాయి.

కీలక ప్రాంతాలు: హయత్ నగర్ సమీపంలోని కోహెడ, ముంగనూరు వంటి గ్రామాలు ఇప్పుడు హాట్ కేకుల్లా మారుతున్నాయి.

ప్రత్యేకత: ఈ ప్రాంతాలు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు లోపలి వైపు ఉండటం గమనార్హం. నగరంలోని ఇతర ఏరియాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ భూముల ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

బడ్జెట్ ఇళ్లు: ఇక్కడ 100 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు (Independent Houses) రూ. 50 లక్షల నుంచే లభిస్తున్నాయి.

ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. కనెక్టివిటీ: విజయవాడ హైవే మరియు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు అందుబాటులో ఉండటంతో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
  2. అభివృద్ధి: కోహెడలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పండ్ల మార్కెట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తుండటంతో ఈ ప్రాంతం వేగంగా డెవలప్ అవుతోంది.
  3. బడ్జెట్: రూ. 50 నుండి రూ. 60 లక్షల బడ్జెట్‌లో సొంత ఇల్లు కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

ముగింపు: మీరు తక్కువ బడ్జెట్‌లో సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటే, పశ్చిమ హైదరాబాద్ వైపు కాకుండా నగరం తూర్పు దిశలో ఉన్న విజయవాడ హైవే పరిసరాలను పరిశీలించడం ఉత్తమం.

