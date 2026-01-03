Real estate trends :రియల్ ఎస్టేట్ ట్రెండ్లు 2026: మధ్య-ఆదాయ గృహాలు కేంద్ర బిందువు కానున్నాయి
ప్రీమియం విభాగం స్థిరీకరణ దశకు చేరుతున్న నేపథ్యంలో, 2026లో భారత రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్కు మధ్యస్థ ఆదాయ గృహాలే ప్రధాన చోదకశక్తిగా మారనున్నాయి. ధరల పోకడలు, నిపుణుల అభిప్రాయాలు మరియు ఇప్పుడే ఇల్లు కొనడం ఎందుకు మంచిదో తెలుసుకోండి.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంతో, 2026లో భారతదేశ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ భవిష్యత్తుపై గృహ కొనుగోలుదారులతో పాటు పెట్టుబడిదారులలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ స్క్వేర్ యార్డ్స్ (Square Yards) విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, ప్రీమియం మరియు లగ్జరీ విభాగాలలో జోరు తగ్గినప్పటికీ, మధ్య-ఆదాయ గృహాలపై దృష్టి కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశం ఉంది.
గత ఐదేళ్లలో ప్రధాన నగరాల్లో హై-ఎండ్ నివాసాలకు స్థిరమైన డిమాండ్ ఉంది. 2026 నాటికి ఈ విభాగంలో కొంత స్థిరీకరణ ఉండవచ్చు, అయితే ఇది ఆసక్తి తగ్గడం వల్ల కాదు, వేగవంతమైన వృద్ధి స్థానంలో ధరల స్థిరీకరణ దశకు మార్కెట్ చేరుకోవడం వల్ల. ఈ మార్పు మధ్య-శ్రేణి గృహ మార్కెట్కు మరింత సహాయపడుతుంది.
2026లో మధ్య-ఆదాయ గృహాలు ఎందుకు ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చు?
కొనుగోలు విధానంలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చిందని స్క్వేర్ యార్డ్స్ నివేదిక సూచిస్తుంది. 2024లో దేశంలోని తొమ్మిది ప్రధాన నగరాల్లో సగటు నివాస ప్రాపర్టీ ధర సుమారు ₹70 లక్షలు కాగా, 2025లో ఇది ఒక్కసారిగా 22% పెరిగి ₹81 లక్షలకు చేరుకుంది.
దీని ఆధారంగా, 2026లో ₹80 లక్షల నుండి ₹1.5 కోట్ల ధరల శ్రేణిలో ఉన్న సెగ్మెంట్ అత్యంత చురుకుగా ఉండి, బలమైన డిమాండ్ను సాధిస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆస్తి ధరలు ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి
ధరల స్థిరీకరణ చర్చ జరుగుతున్నప్పటికీ, రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి వేగంగా ఆధునికీకరణ చెందుతున్న నగరాలలో, తమ పెరుగుదల ధోరణిని కొనసాగిస్తున్నాయి:
- 2019లో (కోవిడ్కు ముందు), హైదరాబాద్లో సగటు ధర చదరపు అడుగుకు సుమారు ₹5,250.
- 2024 నాటికి ధరలు చదరపు అడుగుకు ₹7,500కి పెరిగాయి.
- 2025లో సగటు రేటు చదరపు అడుగుకు ₹7,800 వద్ద ఉంది.
కోవిడ్కు ముందు కాలం నుండి ఇది 49% పెరుగుదలను చూపుతుంది మరియు దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం 4% పెరుగుదల దీర్ఘకాలికంగా స్థిరమైన వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
వచ్చే మూడేళ్లలో ధరలు పెరిగే అవకాశం
గృహ మార్కెట్ గత రెండేళ్లుగా స్థిరంగా ఉందని NAREDCO తెలంగాణ సెక్రటరీ జనరల్ కె. శ్రీధర్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, తదుపరి దశ సమీపిస్తోందని ఆయన అంటున్నారు.
"2026 నుండి, రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మూడేళ్ల వృద్ధి చక్రంలోకి ప్రవేశిస్తుందని అంచనా. ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం గృహ రుణ వడ్డీ రేట్లు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల, నివాసం కోసం ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయమని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
ఇంటి కొనుగోలును ఆలస్యం చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఖర్చు కావొచ్చు
కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టులతో పోలిస్తే కొత్త ప్రాజెక్టులు అధిక ధరలకు అందుబాటులోకి వస్తాయని నిపుణుల అభిప్రాయం. GHMC పరిధుల విస్తరణ కారణంగా నియంత్రణ ఛార్జీలు మరియు అభివృద్ధి ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి.
తత్ఫలితంగా, బిల్డర్లు ఈ ఖర్చులను కస్టమర్లకు బదిలీ చేయవచ్చు, తద్వారా భవిష్యత్ ప్రాజెక్టుల ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే రాబోయే కాలంలో ప్రారంభమయ్యే ఇళ్ల ధరలు ఇప్పటికే ఉన్న వాటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి.
గృహ కొనుగోలుదారులకు తుది సలహా
స్వంత వినియోగం కోసం లేదా పెట్టుబడి కోసం ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్న వారికి, 2026 ఒక నిర్ణయాత్మక సంవత్సరం కావచ్చు. అధిక ధరలు, మధ్య-ఆదాయ విభాగంలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ మరియు ప్రస్తుత అనుకూలమైన రుణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ధరలు మరింత పెరగడానికి ముందే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.