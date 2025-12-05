రెపో రేటు తగ్గింపు: వాహన–గృహ రుణదారులకు ఊరట
భారత రిజర్వ్ బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్థిక వృద్ధికి ఊతమివ్వడానికి రెపో రేటును 0.25% తగ్గిస్తూ, ద్రవ్య పరపతి కమిటీ (MPC) ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రెపో రేటు 5.50% నుంచి 5.25% కు చేరింది.
ఆర్బీఐ కొత్త నిర్ణయాలు – ప్రధాన అంశాలు
0.25% రెపో రేటు తగ్గింపు
ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ₹1 లక్ష కోట్లు ప్రవాహం
ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్ల ద్వారా ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల కొనుగోలు
$5 బిలియన్ డాలర్–రూపాయి స్వాప్ ఏర్పాటు
జీడీపీ వృద్ధి అంచనాను 7.3% కు పెంపు
విదేశీ మారక నిల్వలు $686 బిలియన్ రికార్డు స్థాయికి చేరిక
గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా వ్యాఖ్యలు
ఆర్థిక వ్యవస్థలో liquidity పెంచడానికి ఆర్బీఐ మరిన్ని చర్యలు చేపడుతుందని,
ద్రవ్యోల్బణం 1.7% కు తగ్గడంతో వడ్డీ కోతకు అవకాశం కలిగిందని,
ప్రస్తుత ఆర్థిక త్రైమాసికంలో 8.2% వృద్ధి 'Golden Period' గా చెప్పవచ్చని పేర్కొన్నారు.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు ప్రపంచ వాణిజ్యం, జియోపాలిటికల్ టెన్షన్స్—భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఇంకా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
వడ్డీ రేట్ల కోత – రుణదారులకు ప్రయోజనం
ఆర్బీఐ రెపో రేటు తగ్గించిన నేపథ్యంలో బ్యాంకులు కూడా హౌసింగ్, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ప్రయోజనాలు వినియోగదారులకు ఎంత వేగంగా చేరతాయన్నది బ్యాంకుల నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.