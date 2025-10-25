New Bank Rule: బ్యాంకు అకౌంట్కు నలుగురు నామినీలని ఎలా సెట్ చేయాలి?
New Bank Rule: నవంబర్ ప్రారంభం ఒక పెద్ద మార్పుతో ప్రారంభం కానుంది. నవంబర్ 1, 2025 నుంచి, బ్యాంక్ ఖాతాలకు సంబంధించిన ఒక కొత్త నియమం అమలులోకి రానుంది, దీనిని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించింది. ఇంతకు ముందు, మనం మన బ్యాంక్ ఖాతాలో ఒక నామినీని మాత్రమే చేర్చగలిగేవాళ్ళం, తద్వారా మన తర్వాత మన డిపాజిట్లు లేదా లాకర్లకు వారసుడిగా ఉండేవాడు. అయితే, ఇప్పుడు కొత్త నియమం ప్రకారం, మీరు ఒకేసారి నలుగురు నామినీలను చేర్చవచ్చు.
దీనర్థం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మీరు మీ కుటుంబం లేదా సన్నిహితులలో నలుగురిని మీ ఖాతా లేదా లాకర్లకు సంబంధించిన లబ్ధిదారులుగా చేయవచ్చు. ఈ మార్పు బ్యాంకింగ్ లాస్ (సవరణ) చట్టం 2025 కింద చేశారు. ఇది ఏప్రిల్ 15, 2025న నోటిఫై చేశారు. ఇది నవంబర్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తుంది. కాబట్టి, బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బుపై నలుగురు నామినీలను ఎలా సెట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.
ముందుగా, ఒక బ్యాంక్ ఖాతాలో ఒక నామినీని మాత్రమే చేర్చవచ్చు, కాని ఇప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, బ్యాంక్ ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను చేర్చవచ్చు. ఏ నామినీకి ఎంత శాతం వాటా ఇవ్వాలో మీరు నిర్ణయించవచ్చు. అందరికీ సమాన వాటా ఇవ్వవచ్చు లేదా ఒకరికి ఎక్కువ, ఇతరులకు తక్కువ ఇవ్వవచ్చు. నామినీలను ఎప్పుడైనా మార్చవచ్చు లేదా రద్దు చేయవచ్చు. సక్సెసివ్ నామినీ సౌకర్యం కూడా లభిస్తుంది, అంటే మొదటి నామినీ లేకపోతే, రెండో నామినీ స్వయంగా దానిని పొందుతాడు. అదే సమయంలో, మీకు బ్యాంక్ లాకర్ లేదా సురక్షిత డిపాజిట్ ఉంటే, కొత్త నియమాలు కూడా వర్తిస్తాయి. ఇక్కడ కేవలం క్రమంగా అంటే సక్సెసివ్ నామినీలను మాత్రమే తయారు చేయవచ్చు, అంటే మొదటి నామినీ మరణించిన తర్వాత మాత్రమే తదుపరి నామినీకి హక్కు ఉంటుంది. ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను ఎంచుకోవచ్చు , వారి వాటాను 100 శాతం వరకు విభజించవచ్చు.
బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బుపై 4 నామినీలను ఎలా సెట్ చేయాలి పూర్తి ప్రక్రియ
1. మీ బ్యాంక్ ఖాతా సమాచారాన్ని అప్డేట్ చేయండి - మొదట, మీ బ్యాంక్ ఖాతా ప్రాథమిక సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయండి. పేరు సరిగ్గా ఉందా లేదా, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ అప్డేట్ అయ్యి ఉందా లేదా, ఆధార్, పాన్ లింక్ చేసి ఉందా లేదా ఎందుకంటే నామినీని జోడించే ముందు బ్యాంక్ ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరిస్తుంది.
2. బ్యాంక్ శాఖ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్కు వెళ్లండి - బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బుపై నలుగురు నామినీలను సెట్ చేయడానికి మీకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటిది సమీపంలోని బ్యాంక్ శాఖకు వెళ్లి నామినేషన్ అప్డేట్ ఫారమ్ను నింపండి. రెండవది మీ బ్యాంక్ ఈ సౌకర్యాన్ని అందిస్తే, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మొబైల్ యాప్ నుంచి నామినీ విభాగంలోకి వెళ్లి కొత్త నామినీని జోడించవచ్చు.
3. నామినీ పూర్తి సమాచారాన్ని పూరించండి - మీరు నామినీ గురించి సమాచారం ఇవ్వాలి. పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా, బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, వాటా శాతం వంటివి. మీరు నలుగురు నామినీలను జోడిస్తుంటే, ప్రతి ఒక్కరి వాటా శాతం మొత్తం 100 శాతం ఉండాలి.
4. సక్సెసివ్ లేదా ఒకేసారి నామినీ ఎంపికను ఎంచుకోండి - ఇప్పుడు నామినీలు క్రమంగా ఉంటారా లేదా ఒకేసారి ఉంటారా అని నిర్ణయించుకోండి. మీరు అందరు నామినీలకు ఒకేసారి వాటా ఇవ్వాలనుకుంటే, జాయింట్ నామినేషన్ను ఎంచుకోండి. మీరు ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అధికారం ఇవ్వాలనుకుంటే, సక్సెసివ్ నామినేషన్ ఎంపికను ఎంచుకోండి.
5. బ్యాంకులో ఫారమ్ సమర్పించండి ,నిర్ధారణ పొందండి - ఆఫ్లైన్ ఫారమ్ నింపిన తర్వాత, బ్యాంక్ అధికారి మీ డాక్యుమెంట్లను పరిశీలిస్తారు . సిస్టమ్లో ఎంట్రీ చేస్తారు. ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత, మీరు SMS లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా సమాచారాన్ని అందుకుంటారు.