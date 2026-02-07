  • Menu
Gold Loans: గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నారా? ఆర్‌బీఐ కీలక ప్రకటన.. ధరలు తగ్గినా ఆందోళన వద్దు!

Gold Loans: బంగారు రుణాలపై ఆర్‌బీఐ కీలక ప్రకటన! పసిడి ధరలు తగ్గుతున్నా గోల్డ్ లోన్ మార్కెట్ సురక్షితంగా ఉందని గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు. ఎల్‌టీవీ (LTV) నిష్పత్తి మరియు రుణాల నాణ్యతపై ఆర్‌బీఐ రిపోర్ట్ ఇక్కడ చదవండి.

Gold Loans: బంగారం ధరల్లో విపరీతమైన హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో, గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్న వారు మరియు రుణదాతల్లో నెలకొన్న ఆందోళనలను భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) పటాపంచలు చేసింది. పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో సామాన్యులు, పెట్టుబడిదారులు అయోమయంలో పడ్డారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్‌బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా చేసిన ప్రకటన పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.

ఆర్‌బీఐ సమీక్షలో తేలిన ముఖ్యాంశాలు: ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన ప్రకటన అనంతరం గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా విలేకరులతో మాట్లాడారు. గోల్డ్ లోన్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను క్షుణ్ణంగా సమీక్షించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు:

నాణ్యమైన రుణాలు: బంగారం రుణాల నాణ్యత (Asset Quality) ప్రస్తుతం చాలా బాగుంది. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు పటిష్టమైన విధానాలను అనుసరిస్తున్నాయని గవర్నర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

సురక్షితమైన LTV నిష్పత్తి: నిబంధనల ప్రకారం బంగారం విలువలో 85% వరకు రుణం ఇచ్చే వీలున్నప్పటికీ, బ్యాంకులు అంత రిస్క్ తీసుకోవడం లేదు. అంతకంటే తక్కువ శాతానికే రుణాలు పరిమితం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల బంగారం ధరలు తగ్గినా బ్యాంకులకు ఎలాంటి నష్టం రాదు.

పెరిగిన వృద్ధి: నవంబర్ 2025 నాటికి గోల్డ్ లోన్ బకాయిలు దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయి. ప్రజలు అత్యవసర అవసరాల కోసం బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టడం పెరిగినా, చెల్లింపులు సక్రమంగానే ఉన్నాయి.

డిఫాల్ట్ భయాలకు తెర: సాధారణంగా బంగారం ధరలు పడిపోతే, తాకట్టు పెట్టిన బంగారం విలువ తగ్గిపోతుందని, ఫలితంగా రుణగ్రహీతలు చెల్లింపులు ఆపేస్తారేమో (Default) అన్న భయాలు మార్కెట్‌లో ఉన్నాయి. అయితే, ఆర్‌బీఐ సమీక్ష ప్రకారం.. ప్రజలు తమ బంగారాన్ని తిరిగి పొందాలనే ఉద్దేశంతో సకాలంలో వడ్డీలు కడుతున్నారని, మొండి బాకీలు (NPA) పెరిగే సూచనలు లేవని స్పష్టమైంది.

స్థిరంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ: గోల్డ్ లోన్స్‌తో పాటు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల (MSME) రుణాలు, వ్యక్తిగత రుణాల స్థితిగతులు కూడా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై ఆర్‌బీఐ నిశితమైన నిఘా ఉంచుతుందని, ప్రస్తుతానికి గోల్డ్ లోన్ మార్కెట్ అత్యంత సురక్షితంగా ఉందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

