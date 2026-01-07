Business Idea: కేరళ నుంచి 3 క్వింటాళ్ల సరుకు తెస్తే చాలు.. నెలకు రూ. 2.90 లక్షల లాభం! అదిరిపోయే స్పైసెస్ బిజినెస్ ప్లాన్ మీకోసం..
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే వ్యాపారం కోసం చూస్తున్నారా? అయితే కేరళ సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం మీకు బెస్ట్ ఛాయిస్. కేవలం 'సెకండ్ గ్రేడ్' సరుకును టార్గెట్ చేయడం ద్వారా 80 శాతం వరకు లాభాలను ఎలా ఆర్జించవచ్చో ఈ స్టెప్-బై-స్టెప్ బిజినెస్ ప్లాన్లో తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాలకు కేరళ పెట్టింది పేరు. ముఖ్యంగా ఇడుక్కి జిల్లాలో పండే యాలకులు, మిరియాలు, లవంగాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది. అయితే, విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేటప్పుడు కేవలం సైజు తక్కువగా ఉందన్న కారణంతో రిజెక్ట్ అయిన 'సెకండ్ గ్రేడ్' సరుకు మన దేశీయ మార్కెట్లో బంగారంతో సమానం. వీటిని తక్కువ ధరకు కొని, ప్యాకింగ్ చేసి అమ్మితే భారీ లాభాలు మీ సొంతం.
సరుకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
ఎగుమతికి రిజెక్ట్ అయిన సెకండ్ గ్రేడ్ సరుకు కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలో ఉన్న ఈ మార్కెట్లలో విరివిగా లభిస్తుంది:
- వందన్మేడు (Vandanmedu)
- పుట్టడి (Puttady)
- కుమిలి (Kumily)
- నెడుంకండం (Nedumkandam)
- సంతన్పారా (Santhanpara)
పెట్టుబడి మరియు ధరల విశ్లేషణ (జనవరి 2026 నాటి అంచనా):
మీరు ఒక్కో రకం నుంచి ఒక్కో క్వింటా (100 కేజీలు) చొప్పున మొత్తం 3 క్వింటాళ్లు కొనుగోలు చేస్తే:
- యాలకులు (1 క్వింటా): రూ. 1,70,000 (సెకండ్ గ్రేడ్ సగటు ధర)
- మిరియాలు (1 క్వింటా): రూ. 68,000
- లవంగాలు (1 క్వింటా): రూ. 72,000
- మొత్తం సరుకు ఖరీదు: రూ. 3,10,000
- ప్యాకింగ్, లేబులింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్: రూ. 50,000
- మొత్తం పెట్టుబడి: రూ. 3,60,000
లాభాల లెక్క ఇలా.. (రిటైల్ విక్రయం):
మీరు ఈ సరుకును 100 గ్రాముల చిన్న ప్యాకెట్లుగా మార్చి మార్కెట్లో విక్రయిస్తే వచ్చే ఆదాయం చూడండి:
- యాలకులు: 100 గ్రాముల ప్యాకెట్ రూ. 350 చొప్పున అమ్మితే (క్వింటాకు) = రూ. 3,50,000
- మిరియాలు: 100 గ్రాముల ప్యాకెట్ రూ. 120 చొప్పున అమ్మితే (క్వింటాకు) = రూ. 1,20,000
- లవంగాలు: 100 గ్రాముల ప్యాకెట్ రూ. 180 చొప్పున అమ్మితే (క్వింటాకు) = రూ. 1,80,000
- మొత్తం విక్రయ ఆదాయం: రూ. 6,50,000
- నికర లాభం: రూ. 6,50,000 (ఆదాయం) - రూ. 3,60,000 (పెట్టుబడి) = రూ. 2,90,000!
అంటే మీరు పెట్టిన పెట్టుబడిపై దాదాపు 80 శాతం లాభం పొందే అవకాశం ఉంది.
విజయ సూత్రాలు:
- క్వాలిటీ చెక్: సెకండ్ గ్రేడ్ అంటే కేవలం సైజు మాత్రమే తక్కువ ఉండాలి, వాసన మరియు రుచిలో రాజీ పడకూడదు.
- ప్యాకింగ్: ఆకర్షణీయమైన జిప్-లాక్ కవర్లు లేదా గాజు సీసాల్లో ప్యాక్ చేస్తే ప్రీమియం లుక్ వస్తుంది.
- మార్కెటింగ్: స్థానిక కిరాణా షాపులు, సూపర్ మార్కెట్లు మరియు ఆన్లైన్ (Amazon, Flipkart) ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా విక్రయించవచ్చు.