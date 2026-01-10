PPF: ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. 15ఏళ్లలో రూ. 40లక్షలు మీ సొంతం..!!
PPF: ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. 15ఏళ్లలో రూ. 40లక్షలు మీ సొంతం..!!
PPF: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీతో అమలవుతున్న అత్యంత భద్రమైన దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. భవిష్యత్తును ఆందోళన లేకుండా నిర్మించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సాధనంగా గుర్తింపు పొందింది. రిస్క్ లేకపోవడం, స్థిరమైన వడ్డీ లభించడం, అలాగే ఆకర్షణీయమైన పన్ను మినహాయింపులు ఈ పథకానికి ప్రధాన బలం.
ప్రస్తుతం 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని జనవరి నుంచి మార్చి త్రైమాసికానికి PPFపై వడ్డీ రేటు 7.1 శాతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ వడ్డీ సంవత్సరానికి ఒకసారి కంపౌండింగ్ విధానంలో లెక్కించబడుతుంది మరియు ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 31న ఖాతాలో జమ అవుతుంది. PPF ఖాతా కాలపరిమితి మొత్తం 15 సంవత్సరాలు. అయితే, మెచ్యూరిటీ పూర్తైన తర్వాత కావాలంటే ఐదు సంవత్సరాల చొప్పున ఖాతాను పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
ఈ పథకంలో సంవత్సరానికి కనీసం రూ.500 పెట్టుబడి పెట్టాలి. గరిష్ఠంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి చేయవచ్చు. నెలలో 5వ తేదీ నుంచి నెల చివరి తేదీ వరకు ఉన్న కనిష్ఠ బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది. అందువల్ల ప్రతి నెల 5వ తేదీ లోపల డిపాజిట్ చేయడం ఉత్తమం.
PPF ఖాతాను పోస్ట్ ఆఫీస్లలోనే కాకుండా SBI, PNB వంటి ప్రభుత్వ బ్యాంకులు, అలాగే HDFC, ICICI, Axis వంటి ఎంపిక చేసిన ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో కూడా తెరవవచ్చు. ఖాతా తెరవడానికి ఆధార్, అడ్రస్ ప్రూఫ్, నామినీ వివరాలు, ఫోటో వంటి సాధారణ KYC డాక్యుమెంట్లు అవసరం. ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు ఆన్లైన్ విధానంలో కూడా PPF అకౌంట్ ఓపెన్ చేసే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
మీరు నెలకు రూ.5,000 చొప్పున అంటే సంవత్సరానికి రూ.60,000 PPFలో పెట్టుబడి పెడితే, 15 సంవత్సరాల కాలంలో మీ మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ.9 లక్షలు అవుతుంది. ప్రస్తుత 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు కొనసాగితే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో సుమారు రూ.16 లక్షలకుపైగా మొత్తం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కంపౌండింగ్ ప్రభావం వల్ల సాధ్యమవుతుంది.
అదే విధంగా, ప్రతి ఏడాది గరిష్ఠంగా రూ.1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, 15 ఏళ్లలో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.22.5 లక్షలు అవుతుంది. వడ్డీ కలిపి మెచ్యూరిటీ సమయంలో దాదాపు రూ.40 నుంచి రూ.41 లక్షల వరకు పొందవచ్చు.
PPF పథకం EEE పన్ను ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే పెట్టుబడికి సెక్షన్ 80C కింద పన్ను మినహాయింపు, వడ్డీపై పన్ను లేదు, మెచ్యూరిటీ మొత్తంపైనా పన్ను ఉండదు. ఖాతా ప్రారంభించిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత లోన్ సదుపాయం, ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పార్ట్ విత్డ్రా చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ కారణాల వల్ల PPF దీర్ఘకాలిక సంపద నిర్మాణానికి అత్యంత ఉపయోగకరమైన పథకంగా నిలుస్తుంది.