Post Office: రూ. 1 లక్ష పెడితే.. రూ. 2లక్షలు మీవే.. ప్రభుత్వం గ్యారెంటీతో ..!!

Post Office: కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ఎలా పెంచుకోవాలన్నది ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండే సహజమైన ఆలోచనే. సంపాదన ఎంత ముఖ్యమో, ఆ సంపాదనను భద్రంగా, సరైన దిశలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా అంతే అవసరం. కానీ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న చాలా పెట్టుబడి మార్గాల్లో ఏదో ఒక రిస్క్ ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్‌లో లాభాలు ఎక్కువగా కనిపించినా, నష్టాల భయం ఎప్పుడూ వెంటాడుతుంది. బంగారం ధరలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయో, ఎప్పుడు పడిపోతాయో ముందుగా అంచనా వేయడం కష్టం. బ్యాంక్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ కూడా చాలా మందికి ఆశించినంత లాభాన్ని ఇవ్వడం లేదు.

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా పెట్టిన డబ్బు ఖచ్చితంగా పెరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చే పథకం కావాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) ఒక భరోసా కలిగించే ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ఇది పోస్టాఫీస్ ద్వారా అమలు చేసే పొదుపు పథకం. ప్రభుత్వ హామీ ఉండటంతో పెట్టుబడిపై భద్రత పూర్తి స్థాయిలో ఉంటుంది.

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, కిసాన్ వికాస్ పత్రలో పెట్టిన మొత్తం 115 నెలల్లో, అంటే సుమారు 9 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ పథకంపై 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఈ వడ్డీని చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో లెక్కించడంతో, కాలం గడిచేకొద్దీ పెట్టుబడి విలువ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అందుకే దీర్ఘకాలిక పొదుపు లక్ష్యాలు ఉన్నవారికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణకు, ఈ పథకంలో మీరు రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెడితే, మెచ్యూరిటీ సమయానికి రూ. 2 లక్షలు పొందవచ్చు. అదే విధంగా రూ. 3 లక్షలు పెట్టుబడి చేస్తే, నిర్ణీత కాలం పూర్తయ్యే సరికి రూ. 6 లక్షలు అందుతాయి. పెట్టుబడి మొత్తం ఎంతైనా సరే, నిర్ణీత కాలం తర్వాత అది రెట్టింపు అవుతుందనే స్పష్టత ఈ పథకం ప్రత్యేకత.

కిసాన్ వికాస్ పత్రలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పెద్దగా అర్హతలేమీ అవసరం లేదు. 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి భారతీయ పౌరుడు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ చిన్న పిల్లల పేరుపై కూడా ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. జాయింట్ అకౌంట్ సౌకర్యం ఉండటం వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది.

ఈ పథకంలో పెట్టుబడి విధానం చాలా సులభం. సమీపంలోని పోస్టాఫీస్‌కి వెళ్లి అవసరమైన దరఖాస్తు ఫారం నింపాలి. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు వంటి KYC పత్రాలు సమర్పించాలి. పెట్టుబడి చేయదలచిన మొత్తాన్ని చెల్లించిన తర్వాత కిసాన్ వికాస్ పత్ర సర్టిఫికేట్ జారీ చేస్తారు. కనీస పెట్టుబడి రూ. 1000 కాగా, గరిష్ఠ పెట్టుబడికి ఎలాంటి పరిమితి లేదు. నామినీ సౌకర్యం కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఇంకా ఈ పథకానికి కొన్ని అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. అవసరమైతే ఈ సర్టిఫికేట్‌ను తాకట్టు పెట్టి బ్యాంక్ నుంచి రుణం పొందవచ్చు. ఒక పోస్టాఫీస్ నుంచి మరో పోస్టాఫీస్‌కు సులభంగా బదిలీ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. అలాగే కొన్ని షరతుల ప్రకారం 2 సంవత్సరాలు 6 నెలలు పూర్తైన తర్వాత ముందస్తుగా ఉపసంహరణ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

మొత్తంగా చూస్తే, ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా, నిశ్చింతగా డబ్బును పెంచుకోవాలనుకునే వారికి కిసాన్ వికాస్ పత్ర ఒక విశ్వసనీయమైన పొదుపు మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు. భవిష్యత్తు అవసరాలు, పిల్లల చదువు, కుటుంబ భద్రత వంటి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాల కోసం ఇది ఒక స్థిరమైన, భద్రమైన పెట్టుబడి ఎంపికగా ఉపయోగపడుతుం

