PPF Steady: 2026లో PPF రేట్లు ఎటువంటి మార్పు లేదు… ఎందుకు తెలుసా?
జనవరి-మార్చి 2026కి చిన్న పొదుపు వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉన్నాయి. SCSS & సుకన్య సమృద్ధి యోజన 8.2%, PPF 7.1%, NSC 7.7%, KVP 7.5% అందిస్తున్నాయి. సీనియర్ సిటిజన్లు, పన్ను ఆదా చేసే పెట్టుబడిదారులకు పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు స్థిరమైన రాబడినిస్తాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది చిన్న చిన్న పొదుపుదారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 2026 జనవరి-మార్చి త్రైమాసికానికి సంబంధించి పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), సుకన్య సమృద్ధి యోజన వంటి పథకాల వడ్డీ రేట్లలో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు.
గరిష్ట వడ్డీ రేట్లు లభించే పథకాలు:
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) మరియు సుకన్య సమృద్ధి యోజనలు ప్రస్తుతం అత్యధికంగా 8.2% వడ్డీని అందిస్తున్నాయి. పదవీ విరమణ చేసిన వారికి మరియు ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఇవి అద్భుతమైన అవకాశాలు.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF):
ప్రజాదరణ పొందిన పీపీఎఫ్ (PPF) వడ్డీ రేటు 7.1% వద్దే కొనసాగుతోంది. ఇది పన్ను మినహాయింపు (EEE) ప్రయోజనాలతో పాటు ప్రభుత్వ భద్రతను కోరుకునే వారికి ఉత్తమ ఎంపిక.
పన్ను ఆదా మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు:
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) 7.7% వడ్డీని అందిస్తుండగా, కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) 7.5% వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది. కేవీపీలో పెట్టుబడి పెట్టిన సొమ్ము 115 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది.
పోస్టల్ డిపాజిట్లు మరియు మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్:
పోస్ట్ ఆఫీస్ టైమ్ డిపాజిట్లు కాలపరిమితిని బట్టి 6.9% నుండి 7.5% మధ్య వడ్డీని అందిస్తున్నాయి. ఇక మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS) 7.4% వడ్డీతో నెలవారీ స్థిర ఆదాయాన్ని ఆశించే వారికి భరోసానిస్తోంది.
2026 జనవరి–మార్చి కాలానికి వివిధ పథకాల వడ్డీ రేట్లు:
- పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ అకౌంట్: 4.0%
- టైమ్ డిపాజిట్ (1 ఏడు): 6.9%
- టైమ్ డిపాజిట్ (2 ఏళ్లు): 7.0%
- టైమ్ డిపాజిట్ (3 ఏళ్లు): 7.1%
- టైమ్ డిపాజిట్ (5 ఏళ్లు): 7.5%
- రికరింగ్ డిపాజిట్ (5 ఏళ్లు): 6.7%
- సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS): 8.2%
- మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (MIS): 7.4%
- నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC): 7.7%
- పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): 7.1%
- కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP): 7.5% (మెచ్యూరిటీ 115 నెలలు)
- సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా: 8.2%
పెట్టుబడిదారులకు కలిగే ప్రయోజనం:
వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచడం ద్వారా ప్రభుత్వం పొదుపుదారులకు భరోసా కల్పించింది. 2026 ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే రిస్క్ తీసుకోలేని ఇన్వెస్టర్లు, పదవీ విరమణ చేసిన వారు మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఆశించే వారికి ఈ పథకాలు సురక్షితమైన మరియు గ్యారెంటీ రాబడిని ఇచ్చే మార్గాలుగా నిలుస్తున్నాయి.