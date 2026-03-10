PMJDY: జన్ ధన్ బ్యాంక్ ఎకౌంట్స్ పై ఎటువంటి ఛార్జీలు లేవు.. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టీకరణ
PMJDY: ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన బ్యాంక్ ఎకౌంట్స్ పై మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ నిబంధన లేదని ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతరామన్ తెలిపారు.
PMJDY: ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన కింద ప్రారంభించిన సేవింగ్స్ ఎకౌంట్స్ లో మినిమమ్ బ్యాలెన్స్ నిబంధన ఏదీ లేదని ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతరామన్ స్పష్టం చేశారు. ఈ పథకం 72 సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఎకౌంట్స్ ఉన్నాయన్నారు. వీటిపై ఎటువంటి జరిమానా లేదా చార్జీలు విధించడం లేదని నిర్మలా సీతారామన్ లోక్ సభలో సోమవారం ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
బ్యాంకులు ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన (PMJDY) కింద ఓపెన్ చేసిన ఎకౌంట్స్ సహా బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతాలలో (BSBDAలు) జీరో-బ్యాలెన్స్ సేవింగ్స్ ఖాతాల సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయని మంత్రి చెప్పారు. బ్యాంకు సేవలు అందుబాటులో లేని చిన్న డిపాజిటర్లకు బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలను అన్నివిధాలుగా అందుబాటులో ఉంచడానికి, ఆర్థిక చేరికను ప్రోత్సహించడానికి ఈ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
ఈ ఖాతాలకు ఎలాంటి కనీస బ్యాలెన్స్ నిర్వహణ అవసరం లేదు. ఖాతాదారులకు డిపాజిట్లు, ఉపసంహరణలు మరియు ATM యాక్సెస్ వంటి ప్రాథమిక బ్యాంకింగ్ సేవలు ఉచితంగా అందిస్తారు. వీటిపై ఎటువంటి జరిమానా ఛార్జీలు విధించరు.
అయితే, ఇతర ఎకౌంట్స్ విషయంలో బ్యాంకులు తమ బోర్డు ఆమోదించిన విధానాలు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రస్తుత సూచనల ప్రకారం కనీస నెలవారీ సగటు బ్యాలెన్స్ (MAB) నిర్వహించనందుకు ఛార్జీలు విధించవచ్చు, దీని ప్రకారం అటువంటి ఛార్జీలు సహేతుకంగా, పారదర్శకంగా, సేవలను అందించడానికి అయ్యే ఖర్చుతో సమానంగా ఉండేలా బ్యాంకులు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
2022–23 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు (PSBలు) MAB నిర్వహణ లేకపోవడం వల్ల కరెంట్ ఖాతా, పొదుపు ఖాతాదారుల నుండి రూ.8,092.83 కోట్లు వసూలు చేశాయి.
PMJDY: "గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో వసూలు చేసిన రూ. 8,092.83 కోట్లు, ఇదే కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల మొత్తం ఆదాయంలో దాదాపు 0.23 శాతంగా ఉంది. ఇటువంటి ఛార్జీలు బ్యాంకుల ఆదాయంలో చాలా తక్కువ భాగాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయని, ప్రధానంగా జరిమానాల ద్వారా ఆదాయ ఉత్పత్తి కంటే బ్యాంకింగ్ సేవలను అందించే ఖర్చుతో సమానంగా ఉందని సూచిస్తున్నాయి" అని సీతారామన్ అన్నారు.