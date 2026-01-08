Planning to Buy a Home? 2026లో హోమ్ లోన్ పొందాలంటే ఈ 'సిబిల్' రూల్స్ తెలియాల్సిందే!
2026లో హోమ్ లోన్ పొందడం ఇప్పుడు మరింత సులభం. సిబిల్ స్కోర్ ప్రాముఖ్యత, తగ్గిన రెపో రేట్లు మరియు జాయింట్ హోమ్ లోన్ ప్రయోజనాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. 2026లో మీరు కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తుంటే, కేవలం మంచి ఇల్లు వెతకడమే కాదు.. మీ ఆర్థిక రికార్డులను కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా హోమ్ లోన్ సులభంగా, తక్కువ వడ్డీకే రావాలంటే మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్ మరియు క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ కీలకం కానున్నాయి.
1. సిబిల్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి?
బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చే ముందు మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తాయి.
మ్యాజిక్ ఫిగర్: సాధారణంగా మీ సిబిల్ స్కోర్ 750కి పైగా ఉంటే బ్యాంకులు మీకు తక్కువ వడ్డీ రేటుకే రుణాలు మంజూరు చేస్తాయి.
తక్కువ స్కోర్ ఉంటే: ఒకవేళ మీ స్కోర్ తక్కువగా ఉన్నా లోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ, మీరు భారీగా వడ్డీ చెల్లించాల్సి రావచ్చు. ఇది మీపై దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతుంది.
2. రెపో రేటు తగ్గింది.. వడ్డీ భారం తగ్గనుంది!
ఇల్లు కొనేవారికి ఇది నిజంగా శుభవార్త. 2025 డిసెంబర్లో ఆర్బీఐ (RBI) రెపో రేటును **5.25%**కి తగ్గించింది.
ఉదాహరణకు: మీరు 8.50% వడ్డీకి 20 ఏళ్ల కాలపరిమితితో ₹50 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే, మీ నెలవారీ ఈఎంఐ (EMI) దాదాపు ₹43,000 నుండి ₹39,000కి తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంటే నెలకు ₹4,000 వరకు ఆదా అవుతుంది.
3. జాయింట్ హోమ్ లోన్ తీసుకుంటున్నారా?
భార్యాభర్తలు కలిసి లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి:
వ్యక్తిగత స్కోర్: బ్యాంకులు ఇద్దరి సిబిల్ స్కోర్ను విడివిడిగా తనిఖీ చేస్తాయి.
ప్రయోజనం: ఇద్దరిలో ఒకరి స్కోర్ చాలా బాగున్నా లోన్ అప్రూవల్ అయ్యే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. అలాగే లోన్ మొత్తం (Loan Amount) పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
4. నిపుణుల సూచన: 40% నియమం
మీరు కట్టే హోమ్ లోన్ ఈఎంఐ (EMI) మీ నెలవారీ ఆదాయంలో (Take-home salary) 40 శాతం మించకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఇతర కుటుంబ అవసరాలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది.
చిట్కా: క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు, పాత లోన్ ఈఎంఐలు సకాలంలో చెల్లించడం ద్వారా మీ సిబిల్ స్కోర్ను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.