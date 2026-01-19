PIB Fact Check: రూ. 500 నోట్లు రద్దు మార్చి తర్వాత ఏటీఎంలలో ఉండవా? కేంద్రం ఏమందంటే..
రూ. 500 నోట్ల రద్దుపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ తేల్చి చెప్పింది. మార్చి తర్వాత నోట్లు ఉండవన్న వార్తలను నమ్మవద్దని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
గడిచిన కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వార్త తెగ షికార్లు చేస్తోంది. ప్రభుత్వం మళ్లీ నోట్ల రద్దు (Demonetization 2.0) దిశగా అడుగులు వేస్తోందని, ఇకపై రూ. 100 నోటునే అతిపెద్ద కరెన్సీగా ఉంచబోతున్నారని ఆ వార్తల సారాంశం. అయితే, ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వార్త ఏంటి?
మార్చి 2026 తర్వాత ఏటీఎంలలో 500 రూపాయల నోట్లు అందుబాటులో ఉండవు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు ఆర్బీఐ కలిసి రూ. 500 నోట్లను చలామణి నుంచి తొలగించబోతున్నాయి.
10 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన నోట్ల రద్దు లాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రాబోతున్నాయి.
పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ (PIB Fact Check) వివరణ:
ఈ వైరల్ వార్తలపై కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక సంస్థ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) స్పందించింది. పీఐబీ తన ఫ్యాక్ట్ చెక్ యూనిట్ ద్వారా ఈ వార్తలను పూర్తిగా కొట్టిపారేసింది.
ఇది పూర్తిగా ఫేక్ న్యూస్: 500 నోట్లను రద్దు చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదని స్పష్టం చేసింది.
ఎటువంటి ప్రకటన లేదు: నోట్ల రద్దుకు సంబంధించి ఆర్థిక శాఖ గానీ, ఆర్బీఐ గానీ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదని తేల్చి చెప్పింది.
నమ్మవద్దు: సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఇలాంటి నిరాధారమైన పుకార్లను నమ్మి ఆందోళన చెందవద్దని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
ప్రజలకు సూచనలు:
ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకు సంబంధించి ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లు లేదా నమ్మదగ్గ వార్తా సంస్థల ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవాలని పీఐబీ సూచించింది. కరెన్సీ వంటి సున్నితమైన విషయాల్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని ఫార్వార్డ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని హెచ్చరించింది.
బాటమ్ లైన్: మీ జేబులో ఉన్న రూ. 500 నోట్లు భద్రం! వాటి రద్దు గురించి వస్తున్న వార్తలన్నీ కేవలం పుకార్లే.