How Banks Check: పర్సనల్ లోన్ ఇచ్చే ముందు బ్యాంకులు మీ ఆదాయాన్ని ఎలా తనిఖీ చేస్తాయో తెలుసా?
పర్సనల్ లోన్ కోసం కావాల్సిన ఆదాయం, అర్హతలు మరియు అప్రూవల్ అవకాశాలను పెంచుకునే చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇది ఉద్యోగులకు, స్వయం ఉపాధిదారులకు ఉపయోగపడుతుంది.
వ్యక్తిగత రుణం (Personal Loan) పొందడంలో మీ ఆదాయం కీలక పాత్ర పోషించినప్పటికీ, రుణదాతలు పరిగణనలోకి తీసుకునే ఏకైక అంశం అది మాత్రమే కాదు. మీ సిబిల్ (CIBIL) స్కోరు, క్రెడిట్ చరిత్ర, ఉద్యోగ స్థితి, నివసించే ప్రాంతం మరియు నెలవారీ సంపాదన వంటి ఇతర అంశాలు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి అర్హతలు ఏమిటి మరియు లోన్ అప్రూవల్ ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పర్సనల్ లోన్ అంటే ఏమిటి?
బ్యాంకులు లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు ఇచ్చే అన్-సెక్యూర్డ్ లోన్ (Unsecured Loan) ఇది. అంటే, దీని కోసం మీరు మీ ఇల్లు లేదా కారు వంటి ఎటువంటి ఆస్తులను హామీగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అత్యవసర ఖర్చులు, అప్పుల చెల్లింపు, విద్య, వాహన కొనుగోలు, ఇంటి మరమ్మతులు, వివాహం మరియు వైద్య ఖర్చుల వంటి వివిధ అవసరాల కోసం పర్సనల్ లోన్ ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా ఇవి స్థిర వడ్డీ రేటును కలిగి ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు ప్రతి నెలా సమానమైన మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పర్సనల్ లోన్ కోసం ఆదాయం ఎందుకు అవసరం?
ఇవి ఎటువంటి హామీ లేని రుణాలు కాబట్టి, రుణగ్రహీత తిరిగి చెల్లించగలరనే నమ్మకం రుణదాతకు ఉండాలి. అందుకే నెలవారీ ఆదాయం ఆధారంగా లోన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఉద్యోగ భద్రత మరియు ఎక్కువ సంపాదన ఉన్నవారికి మెరుగైన షరతులతో కూడిన రుణాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
కనీస ఆదాయం ఎంత ఉండాలి?
భారతదేశంలోని చాలా ఆర్థిక సంస్థలు కనీస ఆదాయం ₹15,000 నుండి ₹25,000 మధ్య ఉండాలని కోరుతాయి. అయితే, మీరు నివసించే నగరాన్ని బట్టి ఈ ఆదాయ పరిమితి మారుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా, స్వయం ఉపాధి (Self-employed) పొందే వ్యక్తులు తమ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఇతర ఆదాయ వనరులను కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది.
ఆదాయం కంటే మించిన ఇతర అంశాలు:
నేటి రుణ ప్రపంచంలో రుణదాతలు పరిగణనలోకి తీసుకునే మరికొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు:
- నివాస ప్రాంతం: మెట్రో నగరాలు లేదా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించడం మీ అర్హతపై ప్రభావం చూపుతుంది.
- ఉద్యోగ రకం: జీతం తీసుకునేవారు (Salaried) మరియు స్వయం ఉపాధి పొందే వ్యక్తుల కోసం వేర్వేరు నిబంధనలు ఉంటాయి.
- స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటే పర్సనల్ లోన్ ప్రక్రియ సులభమవుతుంది.
- జీతం పొందే నిపుణులకు నెలకు ₹15,000–₹25,000 స్థిరమైన ఆదాయంగా పరిగణించబడుతుంది.
- ఉద్యోగ రకం లేదా నివసించే ప్రాంతాన్ని బట్టి కూడా క్రెడిట్ స్కోరును తనిఖీ చేస్తారు.
- స్వయం ఉపాధి లేదా ఉద్యోగం లేని వారు మంచి సిబిల్ స్కోరుతో పాటు ఇతర ఆదాయ మార్గాలను చూపి అర్హత సాధించవచ్చు.
- దాగి ఉన్న ఛార్జీలు లేదా పెనాల్టీల గురించి తెలుసుకోవడానికి లోన్ షరతులను పూర్తిగా చదవండి.
వీటిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, మీ పర్సనల్ లోన్ అప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు పెరుగుతాయి మరియు ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా సకాలంలో రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు.