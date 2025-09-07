  • Menu
Online Food Ordering Platforms: కొత్త జిఎస్టీ రూల్స్.. జొమాటో, స్విగ్గీపై ఎఫెక్ట్.. చీప్‌గా ఫుడ్ ఎలా ఆర్డర్ చేయాలో తెలుసా..?

Online Food Ordering Platforms: పండుగ సీజన్‌కు ముందు, ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లైన జొమాటో, స్విగ్గీ, మ్యాజిక్‌పిన్‌లు ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజులను పెంచడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేయడం ఖరీదైనదిగా మారనుంది

Online Food Ordering Platforms: పండుగ సీజన్‌కు ముందు, ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లైన జొమాటో, స్విగ్గీ, మ్యాజిక్‌పిన్‌లు ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజులను పెంచడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి ఆన్‌లైన్‌లో ఆహారాన్ని ఆర్డర్ చేయడం ఖరీదైనదిగా మారనుంది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి డెలివరీ ఛార్జీలపై 18 శాతం GST విధించడం వల్ల ఇది మరింత ఖరీదైనదిగా మారవచ్చు. ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో స్విగ్గీ తన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును GSTతో సహా రూ.15కి పెంచింది. జొమాటో తన ఫీజును రూ.12.50కి (GST మినహాయించి) పెంచింది, అయితే మూడవ అతిపెద్ద ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ కంపెనీ అయిన మ్యాజిక్‌పిన్ కూడా విస్తృత పరిశ్రమ ధోరణులకు అనుగుణంగా తన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును ఆర్డర్‌కు రూ.10కి పెంచింది.

సెప్టెంబర్ 22 నుండి డెలివరీ ఛార్జీలపై విధించనున్న 18 శాతం GST జొమాటో వినియోగదారులకు ఆర్డర్‌కు రూ.2, స్విగ్గీ కస్టమర్లకు రూ.2.6 అదనపు భారాన్ని కలిగిస్తుందని నమ్ముతారు. PTI స్విగ్గీ, జొమాటోలకు పంపిన ఇమెయిల్‌లకు ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. మ్యాజిక్‌పిన్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, కంపెనీ ఇప్పటికే తన ఆహార డెలివరీ ఖర్చులపై 18 శాతం GST చెల్లిస్తోంది.

ప్రతినిధి ఇంకా మాట్లాడుతూ, "GSTలో ఇటీవలి మార్పులు మా వ్యయ నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేయవు. అందువల్ల, GST పెరుగుదల వినియోగదారులపై ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపదు. మా ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీ ఆర్డర్‌కు రూ. 10గానే ఉంటుంది, ఇది ప్రధాన ఆహార డెలివరీ కంపెనీలలో అత్యల్పం." ఇటీవలి కాలంలో, ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీ ఫుడ్ డెలివరీ కంపెనీలకు అదనపు ఆదాయ వనరుగా ఉద్భవించాయి. జొమాటో, స్విగ్గీ, మ్యాజిక్‌పిన్ ఏకకాలంలో పెంచడం భారతదేశ ఆహార డెలివరీ రంగంలో పెరుగుతున్న ఖర్చుల ధోరణిని నొక్కి చెబుతుంది, లక్షలాది మంది కస్టమర్లకు స్థోమత , సౌలభ్యం ఇప్పటికీ కలిసి ఉండగలదా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది.

