Ola, Uber, Rapido Drivers Strike: ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. ఫిబ్రవరి 7న దేశవ్యాప్త సమ్మె.. ఓలా, ఉబెర్, ర్యాపిడో సేవలు బంద్!
Ola, Uber, Rapido Drivers Strike: ఫిబ్రవరి 7న దేశవ్యాప్తంగా ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో సేవలు బంద్! డ్రైవర్ల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ యాప్ ఆధారిత డ్రైవర్ల ఫోరమ్ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది.
Ola, Uber, Rapido Drivers Strike: మీరు ప్రతిరోజూ ఆఫీసులకు లేదా ఇతర పనుల నిమిత్తం ఓలా, ఉబెర్, ర్యాపిడో వంటి యాప్ ఆధారిత క్యాబ్లు, బైక్ టాక్సీలను వాడుతున్నారా? అయితే మీకు ఇది ముఖ్యమైన హెచ్చరిక. వచ్చే నెల ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ఈ సేవలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం డ్రైవర్ల సంఘాలు భారీ నిరసనకు సిద్ధమయ్యాయి.
సమ్మెకు ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
తెలంగాణ యాప్ ఆధారిత డ్రైవర్ల ఫోరమ్ (TADF) ఈ దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. ప్రధానంగా ఈ క్రింది డిమాండ్ల కోసం వారు పోరాడుతున్నారు:
కమీషన్ల భారం: కంపెనీలు భారీగా కమీషన్లు వసూలు చేస్తున్నాయని, డ్రైవర్లకు వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పారదర్శకత లేని ఛార్జీలు: ప్రయాణికుల దగ్గర ఎంత వసూలు చేస్తున్నారు? అందులో డ్రైవర్ వాటా ఎంత? అనే విషయంలో స్పష్టత లేదని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
నిర్వహణ భారాలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నా, తమకు ఇచ్చే కిలోమీటర్ ఛార్జీలు పెంచకపోవడం వల్ల అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నామని వాపోతున్నారు.
వైట్ బోర్డ్ వాహనాలపై అభ్యంతరం
ప్రైవేట్ (వైట్ బోర్డ్) వాహనాలను కమర్షియల్ రైడ్ల కోసం వాడటాన్ని ఫోరమ్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. దీనివల్ల టాక్సీ పర్మిట్ ఉన్న డ్రైవర్ల ఉపాధి దెబ్బతినడమే కాకుండా, భద్రతా పరమైన సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయని వారు పేర్కొంటున్నారు. వెంటనే ప్రభుత్వం వీటిపై నిషేధం విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు ఏవి?
"మోటారు వాహన అగ్రిగేటర్ మార్గదర్శకాలు 2025" విడుదలైనప్పటికీ, కంపెనీలు వాటిని తుంగలో తొక్కుతున్నాయని డ్రైవర్లు మండిపడుతున్నారు.
♦ సర్జ్ ప్రైసింగ్ పేరిట ప్రయాణికులను దోచుకోవడం.
♦ డ్రైవర్ల పని గంటలపై నియంత్రణ లేకపోవడం.
♦ కనీస ప్రాథమిక ఛార్జీలను ప్రభుత్వం నిర్ణయించకపోవడం.
ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తప్పవా?
ఫిబ్రవరి 7న డ్రైవర్లందరూ 'బ్రేక్డౌన్' కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాహనాలను రోడ్లపైకి తీసుకురాకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. గతంలో క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సమయంలో జరిగిన నిరసనల వల్ల రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి కూడా ప్రభుత్వం మరియు కంపెనీ యాజమాన్యాలు దిగి రాకపోతే సమ్మె ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముందస్తు జాగ్రత్త: ఆ రోజున ప్రయాణ ప్రణాళికలు ఉన్నవారు ప్రత్యామ్నాయ రవాణా మార్గాలను చూసుకోవడం ఉత్తమం.