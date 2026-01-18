Investment Plan: కాసులు కురిపిస్తున్న 'NPS వాత్సల్య'.. నెలకు రూ. 1000తో ప్రారంభించి.. రూ. 11 కోట్లు సొంతం చేసుకోండి!
Investment Plan: మీ పిల్లల భవిష్యత్తును కోటీశ్వరులుగా మార్చాలనుకుంటున్నారా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య (NPS Vatsalya) పథకం ద్వారా నెలకు కేవలం రూ. 1000 పొదుపు చేస్తే.. మీ బిడ్డ రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. 11.57 కోట్లు ఎలా వస్తాయో ఇక్కడ చూడండి.
Investment Plan: పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన వరం అందించింది. అదే 'ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య' (NPS Vatsalya). అప్పుడే పుట్టిన పసిపాప నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు మైనర్ల పేరు మీద ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. కేవలం వెయ్యి రూపాయలతో ప్రారంభించే ఈ పెట్టుబడి, మీ బిడ్డ పెరిగి పెద్దయ్యే సరికి కళ్లు చెదిరే లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
రూ. 11.57 కోట్లు ఎలా సాధ్యం?
ఇది కేవలం అంకెల గారడీ కాదు, చక్రవడ్డీ (Compounding) అద్భుతం.
పెట్టుబడి: నెలకు రూ. 1,000 (ఏడాదికి రూ. 12,000).
కాలపరిమితి: బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి 60 ఏళ్ల వయస్సు వరకు.
మొత్తం డిపాజిట్: 60 ఏళ్లలో మీరు కట్టేది కేవలం రూ. 7.20 లక్షలు మాత్రమే.
వార్షిక రాబడి: మార్కెట్ పనితీరును బట్టి సగటున 12% నుంచి 14% వరకు రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ లెక్కన చూస్తే, 60 ఏళ్ల వయస్సులో మీ బిడ్డ చేతికి సుమారు రూ. 11.57 కోట్ల భారీ నిధి అందుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో వృద్ధి నెమ్మదిగా ఉన్నా, 25 ఏళ్ల తర్వాత కాంపౌండింగ్ పవర్తో డబ్బు వేగంగా పెరుగుతుంది.
స్కీమ్ ముఖ్య విశేషాలు:
అర్హత: 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలందరూ అర్హులే. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు ఖాతా తెరవవచ్చు.
కనీస పెట్టుబడి: ఏడాదికి కనీసం రూ. 1,000 కట్టాలి. గరిష్ట పరిమితి లేదు.
ఖాతా మార్పు: బిడ్డకు 18 ఏళ్లు నిండిన వెంటనే, ఈ ఖాతా ఆటోమేటిక్గా రెగ్యులర్ ఎన్పీఎస్ (NPS Tier-I) గా మారుతుంది.
ఉపసంహరణ: విద్య, అత్యవసర వైద్య చికిత్స లేదా 75% వైకల్యం వంటి పరిస్థితుల్లో 3 ఏళ్ల తర్వాత 25% వరకు నిధులను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
సుకున్యా సమృద్ధి యోజన (SSY) తో పోలిస్తే..
సుకున్యా సమృద్ధి కేవలం ఆడపిల్లలకు మాత్రమే పరిమితం మరియు వడ్డీ రేటు స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ, NPS వాత్సల్య ఆడ, మగ పిల్లలిద్దరికీ వర్తిస్తుంది. ఇది మార్కెట్ లింక్డ్ స్కీమ్ కావడంతో, దీర్ఘకాలంలో SSY కంటే ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.