  • Menu
Home  > వ్యాపారం

NPS Calculator 2026: నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ కావాలా? కొత్త నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం రూల్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి

NPS Calculator 2026: నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ కావాలా? కొత్త నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం రూల్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి
x
Highlights

నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం (NPS) కొత్త రూల్స్ ప్రకారం నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ ఎలా సాధించాలో పూర్తి వివరాలు.

నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం (NPS) రిటైర్మెంట్ కార్పస్ ఫండ్ కొత్త నియమాల ప్రకారం రాబోయే కాలంలో నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ పొందడం ఎలా సాధ్యం అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నూతన నియమాల ప్రకారం, రిటైర్మెంట్ సమయంలో NPS కార్పస్ ఫండ్‌లో ఉన్న మొత్తం రకం గరిష్టంగా 80% ను వెంటనే విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, రిటైర్మెంట్ సమయంలో 1 కోటి రూపాయల NPS కార్పస్ ఉంటే, అందులో 80 లక్షలను ఒకేసారి బ్యాంక్ అకౌంటులో విత్‌డ్రా చేయవచ్చు. మిగతా 20 లక్షలను యాన్యుటీ (annuity) రూపంలో పెన్షన్ కోసం డిపాజిట్ చేయాలి.

ఒకవేళ 100% మొత్తాన్ని యాన్యుటీ స్కీంలో పెట్టితే, మొత్తం కోటి రూపాయలు యాన్యుటీ ద్వారా పెన్షన్‌గా మారతాయి. పాత నేషనల్ పెన్షన్ స్కీం రూల్స్ ప్రకారం గరిష్టంగా 60% మొత్తాన్ని మాత్రమే విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

ఎలా నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ పొందాలి?

ఉదాహరణకు, రాము అనే వ్యక్తి 35 ఏళ్ల వయసులో NPS‌లో పెట్టుబడి ప్రారంభిస్తే, రిటైర్మెంట్ వయసు 60 సంవత్సరాలుగా లెక్కిస్తే, అతనికి 25 సంవత్సరాల పాటు ప్రతినెలా పెట్టుబడి చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

  • ప్రతి నెల: ₹19,000 చొప్పున NPS‌లో పెట్టుబడి
  • మొత్తం పెట్టుబడి: ₹57 లక్షల రూపాయలు
  • ఏడాదికి సగటు రాబడి: 10%
  • 25 సంవత్సరాల తర్వాత కార్పస్ ఫండ్: ₹2.54 కోట్ల రూపాయలు
  • 80% మొత్తాన్ని యాన్యుటీ లో పెట్టినప్పుడు నెలకు పెన్షన్: ₹1 లక్ష

ప్రతినెలా మీరు ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తాన్ని యాన్యుటీకి ఉంచితే, అది పెన్షన్ మొత్తం మీద ప్రభావం చూపుతుంది. ఉదాహరణకు, 40% మాత్రమే యాన్యుటీ స్కీంలో పెట్టితే, నెలకు 1 లక్ష రూపాయల కోసం ₹38,000 చొప్పున పెట్టుబడి చేయాలి.

ముఖ్యంగా గుర్తించవలసిన విషయాలు:

  • NPS ద్వారా నెలకు 1 లక్ష రూపాయల పెన్షన్ సాధించాలంటే, పెట్టుబడి సులభంగా లెక్కించడం అవసరం.
  • ఎక్కువ మొత్తాన్ని యాన్యుటీలో ఉంచితే, పెన్షన్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది.
  • కొత్త నియమాలు ప్రతీ వ్యక్తి కోసం మరింత సౌకర్యాన్ని అందిస్తున్నాయి.
  • NPS Calculator ఉపయోగించి, మీ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను సులభంగా లెక్కించవచ్చు మరియు రాబోయే రిటైర్మెంట్ కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick