Smart Village Earner: తెలివైన వారు మాత్రమే చేసే ఈ వ్యాపారం.. మీ ఊర్లో మొదలుపెడితే కాసుల వర్షమే!

Highlights

అర ఎకరంలో కొత్తిమీర, పుదీనా సాగుతో నెలకు ₹60,000–₹70,000 సంపాదించండి. పెట్టుబడి, లాభాలు మరియు మార్కెటింగ్ చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. చిన్నపాటి సాగుతో భారీ లాభం!

మీ గ్రామ పొలంలో మంచి ఆదాయ వనరు కావాలా? ఇకపై పెద్ద స్థలం అవసరం లేదు! కేవలం అర ఎకరంలో కొత్తిమీర మరియు పుదీనా సాగు చేయడం ద్వారా మీరు నెలకు ₹50,000 నుండి ₹70,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. దాని వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

కొత్తిమీర ద్వారా ఎంత సంపాదించవచ్చు?

ఈ సుగంధ ద్రవ్యానికి ఏడాది పొడవునా అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది మరియు ప్రతి 20-25 రోజులకు ఒకసారి కోత తీయవచ్చు. పావు ఎకరం స్థలంలో ప్రతి పంటకు సుమారు 8,000-10,000 కట్టలు పొందవచ్చు.

అమ్మకపు ధర:

  • ఒక కట్టకు ₹5 చొప్పున: ప్రతి కోతకు ₹40,000
  • ఒక కట్టకు ₹10 చొప్పున: ప్రతి కోతకు ₹80,000
  • ఖర్చులు: విత్తనాలు, ఎరువులు, కూలీలు, నీరు వంటి వాటికి నెలకు సుమారు ₹15,000 ఖర్చు అవుతుంది.
  • నికర లాభం: పావు ఎకరం నుండి ప్రతి నెలా సగటున ₹50,000 ఆదాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ₹20,000–₹60,000 వరకు లాభం పొందవచ్చు.

పుదీనా ద్వారా ఎంత సంపాదించవచ్చు?

పుదీనా సాధారణంగా బహువార్షిక పంట మరియు మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల కాలానికి ఒకేసారి నాటితే సరిపోతుంది. పావు ఎకరంలో నెలకు 2 నుండి 3 సార్లు కోత కోయవచ్చు, తద్వారా 1,200 నుండి 1,500 కట్టల దిగుబడి వస్తుంది.

  • అసలు మార్కెట్ ధర: ఒక కట్టకు ₹6–₹12
  • నెలవారీ ఆదాయం: ₹18,000–₹36,000 వరకు
  • నెలవారీ ఖర్చు: ₹6,000–₹8,000
  • నెలవారీ నికర లాభం: సుమారు ₹15,000–₹30,000

మొత్తం సంభావ్య ఆదాయం

అర ఎకరంలో కొత్తిమీర మరియు పుదీనా సాగు చేయడం ద్వారా నెలకు సుమారు ₹60,000–₹70,000 సంపాదించవచ్చు, ఇది చిన్న తరహా వ్యవసాయం కూడా లాభదాయకమని నిరూపిస్తుంది.

ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మార్కెటింగ్ వ్యూహాలు:

  • స్థానిక కమ్యూనిటీ మార్కెట్లు, కూరగాయల మార్కెట్లు, సూపర్ మార్కెట్ల ద్వారా విక్రయించండి.
  • మధ్యవర్తులను తప్పించి పట్టణ ప్రజలకు నేరుగా అమ్మకాలు చేయండి.
  • పెద్ద ఎత్తున విక్రయించడానికి హోటళ్లు, క్యాటరింగ్ కంపెనీలు లేదా రెస్టారెంట్లతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోండి.

మంచి మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలతో, అర ఎకరం పెట్టుబడి గణనీయమైన ఆదాయ అవకాశంగా మారవచ్చు. కొత్తిమీర మరియు పుదీనా నాటడం ద్వారా కనిష్ట భూమి నుండి గరిష్ట నికర లాభాన్ని పొందవచ్చు.

