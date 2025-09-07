GST 2.O: న్యూ జీఎస్టీ శ్లాబ్.. ఏ వస్తువులపై ఎంత ధర ఎంత తగ్గుతుందంటే..?
GST 2.O: జీఎస్టీ శ్లాబ్ నిర్మాణంలో మార్పు తర్వాత, సెప్టెంబర్ 22 నుండి కొత్త నిబంధనలు అమలు కానున్నాయి. కొత్త GST రేట్ల అమలు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం సామాన్యులకు లభిస్తుంది. వాస్తవానికి, ఇప్పుడు 12-28 శాతం పన్ను శ్లాబ్ నుండి తొలగించబడ్డాయి, 5- 18 శాతం అలాగే ఉంచారు. దీనితో పాటు, 40 శాతం కొత్త శ్లాబ్ సృష్టించబడింది. ఈ నిర్ణయం తర్వాత, టెలివిజన్, ఎయిర్ కండిషనర్ వంటి వినియోగ వస్తువులు కాకుండా, అనేక ఆహార. రోజువారీ వినియోగ వస్తువులు చౌకగా మారతాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ను సందర్శించడం ద్వారా సెప్టెంబర్ 22 నుండి వస్తువులపై మీకు ఎంత ఉపశమనం లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ MYgov వెబ్సైట్ savingswithgst.in వెబ్సైట్ను ప్రారంభించింది. ఈ వెబ్సైట్లో, ఏ వస్తువులపై ఎంత పొదుపు ఉంటుందో మీరు చూడవచ్చు. దీని కోసం, మీరు ఏదైనా వస్తువును కార్ట్లో ఉంచాలి. దీని తర్వాత, మీరు ధరను మూడు విధాలుగా చూడగలరు. ఈ మూడు వర్గాలు - బేస్ ధర, VAT సమయంలో ధర, తదుపరి తరం GST తర్వాత ధర. ఈ విధంగా మీరు ఏ ఉత్పత్తిపై ఎంత పొదుపు పొందుతారో తెలుసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్లో QR సౌకర్యం కూడా ఉంది. QR కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా మీరు savingswithgst.in వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
ఇంతలో, నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ - GSTలో సమగ్ర మార్పు ప్రజలకు ఒక సంస్కరణ, ఈ దశ దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజలపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది పేదలలోని పేదలపై కొంత సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది రేటు తగ్గింపు విషయం మాత్రమే కాదు, కంపెనీలకు కూడా విషయాలు సులభతరం అవుతాయని ఆమె అన్నారు. ఇది వాపసు లేదా సమ్మతి లేదా రిజిస్ట్రేషన్ విషయం అయినా, వారికి విషయాలు సులభతరం అవుతాయి. సీతారామన్ మాట్లాడుతూ - ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, 90 శాతం వాపసులను నిర్ణీత సమయంలో స్వయంచాలకంగా క్లియర్ చేస్తారు. అలాగే, కంపెనీలు మూడు రోజుల్లో తమను తాము విజయవంతంగా నమోదు చేసుకోగలుగుతాయి. GST రేట్ల తగ్గింపు వస్తువుల ధరలను తగ్గిస్తుందని మరియు వినియోగాన్ని పెంచుతుందని, ఇది ఆదాయం పెరగడంతో పాటు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని సీతారామన్ అన్నారు.