వ్యాపారం

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్‌లో ప్లాట్లు దొరకడం కష్టమేనా? ఫార్మా హబ్ వైపు పరుగులు తీస్తున్న జనం!

Highlights

ఐటీ, ఫార్మా రంగాల జోరుతో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ దూసుకుపోతోంది. తూర్పు, ఉత్తర ప్రాంతాలతో పాటు ఓఆర్ఆర్ సమీపంలో ప్లాట్లు, అపార్ట్‌మెంట్‌ల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం శీఘ్రగతిన విస్తరిస్తోంది. నగరం అంతటా అపార్ట్‌మెంట్‌లు మరియు ప్లాట్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుండి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్‌కు తరలిరావడం ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. ఇక్కడ లభించే ఉద్యోగ అవకాశాలు, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు వారిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

స్థిరపడటానికి హైదరాబాద్ ఎందుకు సరైనది?

నిపుణులు మరియు కుటుంబాలు హైదరాబాద్‌ను ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణాలు:

  • ఏడాది పొడవునా ఆహ్లాదకరంగా ఉండే వాతావరణం.
  • ఐటీ (IT) మరియు ఫార్మా రంగాల్లో పుష్కలంగా ఉద్యోగాలు.
  • అద్భుతంగా అనుసంధానించబడిన మౌలిక సదుపాయాలు.

నగర పశ్చిమ భాగంలోని గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్‌రామ్‌గూడ, మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీలు ఐటీ హబ్‌లుగా విరాజిల్లుతుండగా, తూర్పు భాగంలో ముఖ్యంగా 'జీనోమ్ వ్యాలీ' (Genome Valley) ఫార్మా రంగంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది.

జీనోమ్ వ్యాలీ మరియు ఫార్మా రంగ వృద్ధి

తూర్పు హైదరాబాద్‌లోని జీనోమ్ వ్యాలీ ప్రపంచ స్థాయి ఫార్మా కంపెనీలకు నిలయంగా మారింది. భారత్ బయోటెక్, శాంతా బయోటెక్, బీఐఈ (BIE) వంటి దిగ్గజ సంస్థలు షామీర్‌పేట సమీపంలో తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇది వేలాది మంది నిపుణులను ఆకర్షిస్తోంది, ఫలితంగా ఈ ప్రాంతాల్లో నివాస స్థలాల కోసం డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది.

దీంతో తూర్పు మరియు ఉత్తర హైదరాబాద్‌లోని రియల్ ఎస్టేట్ రంగం విపరీతమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. లగ్జరీ విల్లాలతో పాటు, ఫార్మా నిపుణులు తమ పని ప్రదేశానికి దగ్గరగా శాశ్వత నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

డిమాండ్ పెరిగిన ప్రాంతాలు:

  • ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) సమీపంలోని గ్రామాలు.
  • కరీంనగర్-సిద్దిపేట హైవే కారిడార్.
  • మేడ్చల్ మరియు కొంపల్లి ప్రాంతాలు.

పని ప్రదేశానికి దగ్గరగా ఉండాలనే ఫార్మా నిపుణుల ఆసక్తి వల్ల గత కొన్ని నెలలుగా ఈ ప్రాంతాల్లో భూముల అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

తూర్పు మరియు పడమర: రెండు వైపులా అభివృద్ధి

పశ్చిమ హైదరాబాద్ ఐటీ నిపుణుల మొదటి ఎంపికగా ఉంటే, తూర్పు భాగం ఫార్మా నిపుణుల నిలయంగా మారుతోంది. ఈ ద్వంద్వ వృద్ధి నగరం అంతటా రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు పెరగడానికి కారణమైంది. ఇది డెవలపర్లు, పెట్టుబడిదారులు మరియు కొనుగోలుదారులకు లాభదాయకంగా మారింది.

మొత్తానికి, హైదరాబాద్ అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండటం, అపారమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు మరియు నాణ్యమైన జీవనశైలి కారణంగా రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిదారులకు స్వర్గధామంగా మారింది. దీనిపై స్థానికులతో పాటు విదేశీయులు మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా పూర్తి విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

