Jan 1 Essentials: 2026 NY Day కోసం బ్యాంకులు, మాల్స్, రెస్టారెంట్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏవి అందుబాటులో ఉంటాయో తెలుసుకోండి
అమెరికాలో 2026 నూతన సంవత్సర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏవి తెరిచి ఉంటాయి మరియు ఏవి మూసి ఉంటాయో తనిఖీ చేయండి. ఇందులో బ్యాంకులు, దుకాణాలు, మెయిల్ సర్వీసులు, కోర్టులు మరియు స్టాక్ మార్కెట్ సెలవుల వివరాలు ఉన్నాయి.
2026 నూతన సంవత్సరం రాబోతున్నందున, బ్యాంకింగ్, షాపింగ్ మరియు ప్రభుత్వ సేవల షెడ్యూల్లలో మార్పులకు అమెరికన్లు సిద్ధంగా ఉండాలి. మీరు జనవరి 1, గురువారం నాడు పనులు చక్కబెట్టుకోవాలన్నా, డెలివరీలు పంపాలన్నా లేదా ఆర్థిక విషయాలను చూసుకోవాలన్నా, ఏవి తెరిచి ఉంటాయి మరియు ఏవి మూసి ఉంటాయనే దానిపై అవగాహన ఉండటం వలన ఆలస్యాలను నివారించవచ్చు మరియు కొత్త సంవత్సరాన్ని సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.
న్యూ ఇయర్ రోజు 2026న బ్యాంకులు తెరిచి ఉంటాయా?
ఛాన్స్ లేదు. నూతన సంవత్సరం ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెలవుదినం కాబట్టి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రధాన బ్యాంకులు తెరిచి ఉండవు. జనవరి 1వ తేదీన కింది బ్యాంకుల బ్రాంచ్లు పనిచేయవు:
- బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా
- క్యాపిటల్ వన్
- సిటీబ్యాంక్
- పీఎన్సీ
- వెల్స్ ఫార్గో
- టీడీ బ్యాంక్
- ట్రూయిస్ట్
బ్యాంక్ సేవలు జనవరి 2, 2026, శుక్రవారం నుండి తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయినప్పటికీ, కస్టమర్లు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా సాధారణ లావాదేవీల కోసం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్లు మరియు ఏటీఎంలను ఉపయోగించగలరు.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మరియు కోర్టులు
నూతన సంవత్సరం కోర్టు సెలవుదినంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి, రాష్ట్ర మరియు ఫెడరల్ కోర్టులు రెండూ మూసివేయబడతాయి మరియు తదుపరి పని దినం నుండి విచారణలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. దీనితో పాటు, చాలా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా సెలవుదినాన్ని పురస్కరించుకుని మూసివేయబడతాయి.
న్యూ ఇయర్ రోజు 2026న తెరిచే మరియు మూసి ఉండే దుకాణాలు
మీరు షాపింగ్ చేయబోతున్నారా లేదా బహుమతుల రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతున్నారా? మీరు తెలుసుకోవలసినది ఇదిగో:
- వాల్మార్ట్ మరియు టార్గెట్ తెరిచే ఉంటాయి మరియు అవి ప్రధానంగా తమ సాధారణ షెడ్యూల్లను అనుసరిస్తాయి, అయితే కొన్ని స్టోర్లలో పని గంటలు తక్కువగా ఉండవచ్చు.
- బీజే'స్ హోల్సేల్ క్లబ్ తరచుగా న్యూ ఇయర్ రోజున తన వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తుంది.
- మరోవైపు, కాస్ట్కో తన తలుపులు తెరవదు. ఇది ప్రధాన సెలవు దినాలలో పనిచేయకూడదనే కంపెనీ పాలసీలో భాగం.
దుకాణాల సమయాలు వాటి స్థానాన్ని బట్టి మారవచ్చు కాబట్టి, మీరు సందర్శనను ప్లాన్ చేసుకునే ముందు మీకు దగ్గరలోని స్టోర్తో నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.
మెయిల్ మరియు ప్యాకేజీ డెలివరీ సేవలు
మీరు ఏదైనా మెయిల్ లేదా ప్యాకేజీలను ఆశిస్తున్నట్లయితే, జనవరి 1న డెలివరీ సేవలు విరామం తీసుకుంటాయని గుర్తుంచుకోండి:
- USPS: అన్ని పోస్ట్ ఆఫీసులు మూసివేయబడతాయి మరియు మెయిల్ డెలివరీ ఉండదు.
- FedEx: సాధారణ పిక్ అప్ లేదా డెలివరీ సేవలు ఉండవు.
- UPS: మూసివేయబడుతుంది మరియు ఎటువంటి డెలివరీలు చేయదు.
అన్ని డెలివరీ సేవలు జనవరి 2, 2026, శుక్రవారం తిరిగి ప్రారంభం కావడానికి ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి.
స్టాక్ మార్కెట్ న్యూ ఇయర్ రోజున తెరిచి ఉంటుందా?
లేదు, న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NYSE) మరియు నాస్డాక్ (Nasdaq) రెండూ జనవరి 1న మూసివేయబడతాయి. అంతేకాకుండా, నూతన సంవత్సర ఈవ్ (డిసెంబర్ 31) నాడు మార్కెట్ తూర్పు సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు మూసివేయబడుతుందని పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవాలి.
2026కు సజావుగా స్వాగతం పలకడానికి ముందుగానే ప్లాన్ చేయండి
కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే ముందు, మీ బ్యాంకింగ్, షిప్పింగ్ మరియు చెల్లింపు లావాదేవీలన్నీ మునుపటి సంవత్సరానికి సంబంధించినవి పూర్తయ్యాయని నిర్ధారించుకోవడం మంచి పద్ధతి. మీ ఎజెండాలో షాపింగ్ ఉంటే, ఆశ్చర్యాలను నివారించడానికి స్టోర్ పని గంటలను తనిఖీ చేయండి.
బ్యాంకులు, కోర్టులు మరియు పోస్టల్ సేవలు మూసివేయబడతాయి కానీ రిటైల్ దుకాణాలు చాలా సందర్భాలలో తెరిచే ఉంటాయి. కాబట్టి, సమాచారంతో ఉండటం ఉత్తమ మార్గం, ఇది సంవత్సరాన్ని క్రమబద్ధంగా, సిద్ధంగా మరియు ఒత్తిడి లేకుండా ప్రారంభించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.