New Rules: న్యూ ఇయర్ నుంచి కొత్త రూల్స్... బ్యాంకింగ్, సిమ్ వెరిఫికేషన్ మరియు వేతనాల్లో కీలక మార్పులు.. జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి

New Rules: కొత్త ఏడాదిలో కొత్త ఆశలతో పాటు, సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం చూపే పలు కీలక నిబంధనలు కూడా అమలులోకి రానున్నాయి.

New Rules: మరో వారం రోజుల్లో 2025 సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలికి, ప్రపంచం 2026 నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. కొత్త ఏడాదిలో కొత్త ఆశలతో పాటు, సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం చూపే పలు కీలక నిబంధనలు కూడా అమలులోకి రానున్నాయి. బ్యాంకింగ్ లావాదేవీల నుంచి సోషల్ మీడియా వాడకం వరకు చోటుచేసుకోబోయే ఆ ప్రధాన మార్పుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

1. క్రెడిట్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్‌లో వేగం

బ్యాంకింగ్ రంగంలో పారదర్శకత పెంచేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు 15 రోజులకు ఒకసారి అప్‌డేట్ అయ్యే క్రెడిట్ (సిబిల్) రిపోర్ట్, ఇకపై ప్రతి వారం అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

ప్రయోజనం: దీనివల్ల రుణాలు తీసుకునే వారికి తాజా క్రెడిట్ సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది. లోన్ ప్రాసెసింగ్ వేగవంతం కావడంతో పాటు మోసపూరిత లావాదేవీలను త్వరగా గుర్తించవచ్చు.

2. సోషల్ మీడియాకు 'సిమ్ బైండింగ్' కవచం

సైబర్ నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'సిమ్ బైండింగ్' (SIM Binding) నిబంధనను కఠినతరం చేస్తోంది.

నిబంధన: వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, స్నాప్‌చాట్ వంటి యాప్స్ వాడాలంటే ఫోన్‌లో రిజిస్టర్డ్ సిమ్ కార్డ్ ఉండటం తప్పనిసరి.

ప్రభావం: సిమ్ కార్డ్ లేని పరికరాల్లో ఈ యాప్స్ పనిచేయవు. అలాగే వెబ్ వెర్షన్లు (WhatsApp Web) ప్రతి ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఆటోమేటిక్‌గా లాగ్ అవుట్ అవుతాయి.

3. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం ఊరట

కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

జీతాల పెంపు: దీనివల్ల బేసిక్ పే పెరగడంతో పాటు, కరువు భత్యం (DA) కూడా గణనీయంగా పెరగనుంది. దీనిపై ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రివర్గం సానుకూల సంకేతాలు ఇచ్చింది.

4. గ్యాస్ ధరల సవరణ

ప్రతి నెల 1వ తేదీన చమురు సంస్థలు గ్యాస్ ధరలను సమీక్షిస్తాయి. 2026 జనవరి 1న ప్రకటించబోయే కొత్త ధరల కోసం సామాన్యులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

అంచనా: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధరలను బట్టి గృహ మరియు వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

గమనిక: నూతన సంవత్సర వేడుకల ప్లాన్లలో ఉన్నవారు ఈ కొత్త నిబంధనలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. ముఖ్యంగా సిమ్ బైండింగ్ వంటి రూల్స్ డిజిటల్ చెల్లింపులు మరియు కమ్యూనికేషన్‌పై ప్రభావం చూపుతాయి.

