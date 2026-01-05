Income Tax 2025: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. రూ. 12.75 లక్షల వరకు నో టాక్స్! కొత్త చట్టంలో మార్పులివే..
కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025 ప్రకారం ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట లభించనుంది. రూ. 12.75 లక్షల వరకు పన్ను మినహాయింపు, సింగిల్ ఇన్కమ్ ఇయర్ వంటి కీలక మార్పుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఆరు దశాబ్దాల కాలం నాటి పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం (1961) స్థానంలో కొత్తగా 'ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025' రాబోతోంది. పేరులో 2025 ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా జీతం పొందే ఉద్యోగులకు ఈ కొత్త చట్టం అనేక తీపి కబుర్లు మోసుకొస్తోంది. ఆ మార్పులేంటో సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం.
1. కన్ఫ్యూజన్ కి చెక్.. ఇకపై ఒకటే సంవత్సరం!
ఇప్పటి వరకు మనకు 'ఆర్థిక సంవత్సరం' (Financial Year) మరియు 'అస్సెస్మెంట్ ఇయర్' (Assessment Year) అని రెండు ఉండేవి. ఇది సామాన్యులకు కొంత అయోమయం కలిగించేది.
మార్పు: కొత్త చట్టంలో ఈ రెండు పదాలను తీసివేసి, కేవలం 'ఆదాయపు సంవత్సరం' (Income Year) అనే ఒకే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీనివల్ల పన్ను లెక్కల్లో పొరపాట్లు తగ్గుతాయి.
2. రూ. 12.75 లక్షల వరకు సున్నా పన్ను (No Tax)!
కొత్త చట్టం ప్రకారం పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని భారీగా పెంచారు.
- రిబేట్: నికర ఆదాయం (Net Taxable Income) ఏడాదికి రూ. 12,00,000 లోపు ఉంటే ఎటువంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- స్టాండర్డ్ డిడక్షన్: ఉద్యోగులకు ఇచ్చే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ను రూ. 75,000 కు పెంచారు.
- మొత్తం మినహాయింపు: అంటే మీ వార్షిక ఆదాయం రూ. 12,75,000 వరకు ఉంటే మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఆదాయపు పన్ను కట్టక్కర్లేదు.
3. పాత సీసాలో కొత్త నీరు.. అధికారుల పద్ధతి మారదు!
చట్టం సరళీకృతం అయినప్పటికీ, కొన్ని ప్రాథమిక విషయాల్లో మార్పులు లేవు.
- జీతం నిర్వచనం, పన్ను పరిధి అలాగే ఉంటాయి.
- ఇన్కమ్ టాక్స్ నోటీసులు, సమన్లు, పెనాల్టీలు మరియు అధికారుల అధికారాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయి.
- పాత పద్ధతిలో శ్లాబులు తక్కువగా, రేట్లు ఎక్కువగా ఉండేవి. కొత్త పద్ధతిలో శ్లాబులు ఎక్కువగా ఉన్నా, పన్ను రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉండటం విశేషం.
పన్ను తగ్గించుకోవడానికి నిపుణుల సూచనలు:
మీ నికర ఆదాయం రూ. 12 లక్షల కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే, పన్ను భారం తగ్గించుకోవడానికి ఈ క్రింది పద్ధతులు పాటించవచ్చు:
- జాయింట్ ప్రాపర్టీ: ఇంటి అద్దె ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఒకరికే కాకుండా, భార్యాభర్తల పేరిట (Joint Ownership) ఉంటే ఆ ఆదాయాన్ని ఇద్దరికీ పంచవచ్చు.
- ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు: వడ్డీ ఆదాయంపై పన్ను తగ్గించుకోవడానికి డిపాజిట్లను కుటుంబ సభ్యుల పేరిట విభజించవచ్చు. అయితే దీనికి సంబంధించి సరైన పత్రాలు (Title Deeds/FD receipts) ఉండటం ముఖ్యం.