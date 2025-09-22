GST: కొత్త జీస్టీ.. బ్యాంక్లకు క్యూ కడుతున్న కారు వినియోగదారులు..!
సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వచ్చే GST రేటు తగ్గింపు ప్రభావం బ్యాంకులను చేరుకోవడం ప్రారంభమైంది. పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు తమ గతంలో ఆమోదించిన కారు రుణాలను రద్దు చేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.
GST: సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వచ్చే GST రేటు తగ్గింపు ప్రభావం బ్యాంకులను చేరుకోవడం ప్రారంభమైంది. పెద్ద సంఖ్యలో వినియోగదారులు తమ గతంలో ఆమోదించిన కారు రుణాలను రద్దు చేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు. కారణం స్పష్టంగా ఉంది: GST రేటు తగ్గింపు తర్వాత ప్రయాణీకుల వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయి. కొత్త కారు కొనడానికి తక్కువ మొత్తంలో రుణం అవసరం అవుతుంది.
సెప్టెంబర్లో జరిగిన 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో, చిన్న-ఇంజిన్ కార్లపై (1,200cc వరకు పెట్రోల్, 1,500cc వరకు డీజిల్) పన్నును 28శాతం నుండి 18శాతానికి తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. ఈ ప్రభావం సెప్టెంబర్ 22 సోమవారం నుండి కనిపిస్తుంది, ఇది నవరాత్రి మొదటి రోజుతో సమానంగా ఉంటుంది. ఈ మార్పు కార్లతో పాటు సబ్బులు, షాంపూలు, ట్రాక్టర్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు సహా దాదాపు 400 ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గిస్తుంది.
కార్ రుణాలు ఇప్పటికే ఆమోదించిన చాలా మంది వినియోగదారులు ఇప్పుడు వాటిని రద్దు చేయడానికి బ్యాంకులను సంప్రదిస్తున్నారు. జీఎస్టీ అమలు చేసిన తర్వాతే వారు కొత్త కారు కొనుగోలు చేస్తామని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ బ్యాంకు అధికారి ఒకరు మాట్లాడుతూ, "రద్దు ఛార్జీ చాలా నామమాత్రంగా ఉంటుంది, కానీ సెప్టెంబర్ 22 తర్వాత ప్రయోజనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, వినియోగదారులు తమ పాత రుణాలను వదిలివేసి, వాటిని కొత్తగా ప్రాసెస్ చేయాలని ఎంచుకుంటున్నారు."
ఎక్కువ మంది కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి అనేక బ్యాంకులు ప్రస్తుతం కారు, గృహ రుణాలపై ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలను మాఫీ చేస్తున్నాయి. ఇంతలో, కార్ డీలర్ ఇప్పటికే కస్టమర్కు ఇన్వాయిస్ జారీ చేసి ఉంటే, పాత GST రేటు ఇప్పటికీ వర్తిస్తుందని CBIC స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఇంకా ఇన్వాయిస్ అందుకోని కస్టమర్లు కొత్త రేటును సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు.
శ్రద్ధ పక్ష (సెప్టెంబర్ 21 వరకు) పన్ను కోత కోసం వేచి ఉండటం వల్ల కార్ల అమ్మకాలు నెమ్మదిగా ఉన్నాయి. చాలా మంది కస్టమర్లు ఇప్పుడు GST తగ్గించడాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, అదే బడ్జెట్లో అధిక ఇంజిన్ సామర్థ్యం (1,300cc వేరియంట్ వంటివి) కలిగిన కారును కొనుగోలు చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు, ఎందుకంటే వారు దాదాపు 10శాతం పొదుపు పొందచ్చు.
జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుతో, ఆటో కంపెనీల పుస్తకాల్లో చిక్కుకున్న దాదాపు రూ.2,500 కోట్ల పరిహార సెస్ కూడా సెప్టెంబర్ 22 నుండి రద్దు అవుతుంది. ప్రస్తుతం, కార్లు 28శాతం GSTకి లోబడి ఉన్నాయి. దాని పైన 1శాతం నుండి 22శాతం వరకు పరిహార సెస్ విధించబడుతుంది. అందుకే చిన్న పెట్రోల్ కార్లపై పన్ను 29శాతం నుండి ప్రారంభమై ఎస్యూవీలపై 50శాతానికి చేరుకుంటుంది. ఇప్పుడు, సెప్టెంబర్ 22 నుండి, 1200 cc వరకు పెట్రోల్ కార్లు, 1500 సీసీ వరకు డీజిల్ కార్లపై 18శాత జీఎస్టీ మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నారు. దీని కంటే ఎక్కువ ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఉన్న కార్లపై ఇప్పటికీ 40శాతం పన్ను విధిస్తారు. సీబీఐసీ ఛైర్మన్ సంజయ్ కుమార్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, "పరిహార సెస్ ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం కోసం విధించారు. ఇప్పుడు అది రద్దు చేయబడినందున, కంపెనీల పుస్తకాలలో ఉన్న ఏదైనా క్రెడిట్ అలాగే ఉంటుంది."