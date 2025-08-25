  • Menu
New Aadhaar Rules: ఒకే పుట్టిన సర్టిఫికెట్‌తో రెండు ఆధార్ కార్డులు సాధ్యమా?

New Aadhaar Rules: ఒకే పుట్టిన సర్టిఫికెట్‌తో రెండు ఆధార్ కార్డులు సాధ్యమా?
New Aadhaar Rules: ఒకే పుట్టిన సర్టిఫికెట్‌తో రెండు ఆధార్ కార్డులు సాధ్యమా?

Highlights

యూఐడీఏఐ (UIDAI) ఆధార్ నిబంధనల్లో కొత్త సవరణలను జారీ చేసింది. ఒకే పుట్టిన సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా రెండు వేర్వేరు బాల్ ఆధార్ కార్డులు రాకుండా ఈ మార్పులు చేశారు. తల్లిదండ్రుల అంగీకారంతో, ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల ఆధార్ రిజిస్ట్రేషన్‌ను జనన మరణాల రిజిస్ట్రార్ లేదా రాష్ట్ర ముఖ్య రిజిస్ట్రార్‌తో పంచుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

యూఐడీఏఐ (UIDAI) ఆధార్ నిబంధనల్లో కొత్త సవరణలను జారీ చేసింది. ఒకే పుట్టిన సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా రెండు వేర్వేరు బాల్ ఆధార్ కార్డులు రాకుండా ఈ మార్పులు చేశారు. తల్లిదండ్రుల అంగీకారంతో, ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల ఆధార్ రిజిస్ట్రేషన్‌ను జనన మరణాల రిజిస్ట్రార్ లేదా రాష్ట్ర ముఖ్య రిజిస్ట్రార్‌తో పంచుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

కొత్త నిబంధనల ముఖ్యాంశాలు:

ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు బాల్ ఆధార్ తప్పనిసరి.

తల్లిదండ్రులలో ఒకరి ఆధార్ కార్డు ఆధారంగా కూడా పిల్లల ఆధార్ నమోదు చేయవచ్చు.

పిల్లల పేరు, జాతి, లింగం, చిరునామా, ఫోటో వంటి తప్పనిసరి వివరాలు సేకరిస్తారు.

1 అక్టోబర్ 2023 తర్వాత పుట్టిన పిల్లలకు పుట్టిన సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరి.

తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్ సంతకం చేసి నమోదు కోసం అనుమతి ఇవ్వాలి.

మరణించిన వారి ఆధార్:

మరణించిన వ్యక్తుల ఆధార్ నంబర్ డీయాక్టివేషన్ విషయంపై కూడా UIDAI నూతన మార్పు చేసింది. Regulation 5 లో సవరణచేసి, డీయాక్టివేషన్ తప్పనిసరి కాదని స్పష్టం చేసింది.

అస్సాం రాష్ట్రం నిర్ణయం:

ఇక అస్సాంలో పెద్దల కోసం కొత్త ఆధార్ కార్డులు ఇకపై జారీ చేయరు. కానీ షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, టీ గార్డెన్ కమ్యూనిటీల సభ్యులకు ఒక సంవత్సరం అదనపు అవకాశం కల్పించారు.

ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా సర్మా మాట్లాడుతూ – రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఆధార్ సంతృప్తి సాధించిందని, చట్టవిరుద్ధ ప్రవాసులు ఆధార్ పొందకుండా ఆ ద్వారం మూసివేశామని తెలిపారు.

