NPS: ఎన్పీఎస్లో పెద్ద మార్పు జరగబోతోంది.. ఆదాయం గ్యారెంటీ..!
పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ జాతీయ పెన్షన్ సిస్టమ్లో గణనీయమైన మార్పులను ప్రతిపాదించింది,సంప్రదింపులను ఆహ్వానించింది.
NPS: పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ జాతీయ పెన్షన్ సిస్టమ్లో గణనీయమైన మార్పులను ప్రతిపాదించింది,సంప్రదింపులను ఆహ్వానించింది. అమలు చేయబడితే, ఇది ఎన్పీఎస్ కింద ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద మార్పు అవుతుంది. ఈ కొత్త మార్పు ప్రస్తుత ఎన్పీఎస్లో లేని పెన్షన్ హామీలు, పదవీ విరమణ ఆదాయం గురించి ఆందోళనలను పరిష్కరిస్తుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, ఎన్పీఎస్ కింద పెన్షన్ హామీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, పదవీ విరమణ ఆదాయం గురించి ఆందోళనలను తొలగిస్తాయి. కొత్త ప్రతిపాదన కావలసినంత ఉపసంహరణలను కూడా అనుమతిస్తుంది.
ప్రతిపాదనలను చర్చించడానికి పీఎఫ్ఆర్డీఏ నిపుణులు, పెన్షన్ నిధులు, ఇతర వాటాదారుల నుండి అభిప్రాయాన్ని కోరింది. భారతదేశంలో పెన్షన్లపై ఆసక్తిని పెంచడం దీని లక్ష్యం అని నియంత్రణ సంస్థ పేర్కొంది, ఇది సంచితం, పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ దశలను రెండింటినీ కలుపుతుంది.
ప్రస్తుత ఎన్పీఎస్ మార్క్-టు-మార్కెట్ వాల్యుయేషన్లకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే పారదర్శక సహకార పథకం కింద పనిచేస్తుంది, కానీ గణనీయమైన వశ్యత లేదు. పెట్టుబడిదారుడిగా, మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు క్రమరహిత సహకారాలు, తక్కువ రాబడి వంటి సవాళ్ల కారణంగా నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. ఈ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి, నియంత్రణ సంస్థ మూడు రకాల పెన్షన్ నమూనాలను ప్రతిపాదించింది. ఈ మూడు నమూనాలు వివిధ రకాల వ్యక్తుల కోసం రూపొందించారు, వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటిని ఎంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
మొదటిది - స్టెప్-అప్, యాన్యుటీ ద్వారా పెన్షన్
మొదటి మోడల్ సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ని యాన్యుటీతో కలిపి వశ్యతను అందిస్తుంది, కానీ పెన్షన్ మొత్తం లేదా ప్రయోజనాలకు హామీ ఇవ్వదు. పెట్టుబడిదారులు గణనను ఉపయోగించి వారి పెన్షన్ను అంచనా వేయచ్చు. ఈ పెన్షన్ ప్లాన్కు 18 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి ప్రారంభమై గరిష్ట పరిమితి లేకుండా 20 సంవత్సరాల కనీస సహకార కాలం అవసరం.
ఈ మోడల్ కింద, 50శాతం సహకారం 45 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది మరియు ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గించబడుతుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత, పెట్టుబడిదారుడికి ప్రారంభంలో SWP ద్వారా నెలవారీ యాన్యుటీ ఫండ్లో 4.5శాతం ఇస్తారు, ఇది 10 సంవత్సరాల పాటు ఏటా 0.25శాతం చొప్పున పెరుగుతుంది.
70 సంవత్సరాల వయస్సులో, మిగిలిన నిధులను 20 సంవత్సరాల పాటు, ఆ తర్వాత జీవిత యాన్యుటీని కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. చందాదారుడు 90 ఏళ్లలోపు మరణిస్తే, జీవిత భాగస్వామి లేదా పిల్లలు వారి ఊహాత్మక 90వ పుట్టినరోజు వరకు ప్రయోజనాలను పొందడం కొనసాగిస్తారు.
రెండవది - ద్రవ్యోల్బణం-అనుసంధాన పెన్షన్
రెండవ మోడల్ స్థిర ద్రవ్యోల్బణం-అనుసంధాన పెన్షన్ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత మొదటి సంవత్సరంలో కస్టమర్ పెన్షన్ను నిర్ణయిస్తుంది. తదనంతరం, ప్రతి సంవత్సరం ద్రవ్యోల్బణం ఆధారంగా పెన్షన్ సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI-IW) ఆధారంగా పెన్షన్ నిర్ణయించబడుతుంది. ఈ పథకం కింద, 20 సంవత్సరాల సహకారం కూడా తప్పనిసరి.
పదవీ విరమణ తర్వాత రెండు-భాగాల నిధులు
ప్రభుత్వ ఈక్విటీలు మరియు అధిక-రేటెడ్ బాండ్లలో పెట్టుబడుల ద్వారా స్థిర పెన్షన్ స్థాపించబడుతుంది.అధిక రాబడి కోసం ఈక్విటీలలో 25శాతం వరకు పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది, ద్రవ్యోల్బణం-అనుసంధాన పెన్షన్ను నిర్ధారిస్తుంది.
మూడవది - పెన్షన్ క్రెడిట్
మూడవ, సరికొత్త మోడల్ "పెన్షన్ క్రెడిట్." ఇందులో 1, 3 లేదా 5 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీలతో నెలవారీ పెన్షన్ చెల్లింపుల కోసం క్రెడిట్లను కొనుగోలు చేయడం ఉంటుంది. కస్టమర్లు తమ పదవీ విరమణ సంవత్సరం, పెన్షన్ లక్ష్యం, పెట్టుబడి ప్రణాళికను ఎంచుకోవచ్చు.