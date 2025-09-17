  • Menu
Mother Dairy: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మదర్ డైరీ.. పాలు, నెయ్యి, జున్ను, ఐస్ క్రీం ధరలు తగ్గాయి..!

Mother Dairy: ప్రభుత్వం GST సంస్కరణలను ప్రకటించిన తర్వాత, పెద్ద ప్రభావం కనిపించింది. మదర్ డెయిరీ మంగళవారం పాల ధరను తగ్గించింది, ఇది వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించింది. కొత్త GST రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలు కానున్నాయి, కానీ దీనికి ముందే, కంపెనీ తన ప్యాక్ చేసిన పాల ధరలను లీటరుకు రూ.2 వరకు తగ్గించింది. మదర్ డెయిరీ తన 1 లీటర్ టోన్డ్ టెట్రా ప్యాక్ పాల ధరను రూ.77 నుండి రూ.75కి తగ్గించింది. దీనితో పాటు, నెయ్యి, జున్నుతో సహా ఇతర వస్తువుల ధరలు కూడా తగ్గించారు.

ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 3న GST సంస్కరణలను ప్రకటించింది. అన్ని ముఖ్యమైన వస్తువులపై వర్తించే పన్ను తగ్గింపు గురించి సమాచారాన్ని పంచుకుంది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి కొత్త GST రేట్లు అమలు చేయబడతాయని మరియు పాలు, జున్ను నుండి AC-TV వరకు ప్రతిదీ చౌకగా మారుతుందని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. వాటి అమలుకు ముందే, మదర్ డెయిరీ తన పాల ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించింది, ఇది వినియోగదారులకు గొప్ప ఉపశమనం కలిగించింది.

కంపెనీ పాల ధరలను తగ్గించిన తర్వాత కొత్త ధరల గురించి మాట్లాడుకుంటే, మదర్ డెయిరీ 1 లీటర్ UHT పాలు (టోన్డ్-టెట్రా ప్యాక్) ధర ఇప్పుడు రూ.77 నుండి రూ.75కి తగ్గింది, 450 ml ప్యాక్ ఇప్పుడు రూ.33కి బదులుగా రూ.32కి అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు, కంపెనీ అన్ని రుచులతో కూడిన 180 ml ప్యాక్ మిల్క్‌షేక్‌ల ధర రూ.30 నుండి రూ.28కి తగ్గింది.

చీజ్ ధర గురించి చెప్పాలంటే, 200 గ్రాముల చీజ్ ప్యాకెట్ ఇప్పుడు రూ.95కి బదులుగా రూ.92కి లభిస్తుంది. దీనితో పాటు, 400 గ్రాముల చీజ్ ప్యాకెట్ ఇప్పుడు రూ.180కి బదులుగా రూ.174కి లభిస్తుంది. మలై పనీర్ ధర కూడా తగ్గించారు. 200 గ్రాముల ప్యాక్ ఇప్పుడు రూ.100కి బదులుగా రూ. 97కి అందుబాటులో ఉంటుంది.

మదర్ డైరీ ధర తగ్గింపు తర్వాత, వినియోగదారులు ఇప్పుడు కంపెనీ వెన్న, నెయ్యిని చౌకగా కనుగొంటారు. 500 గ్రాముల వెన్న ప్యాక్ ఇప్పుడు రూ. 305 కు బదులుగా రూ.285 గా ఉంటుంది, 100 గ్రాముల వెన్న టిక్కీ ధర రూ.62 కు బదులుగా రూ.58 గా ఉంటుంది. నెయ్యి ధర తగ్గింపుకు సంబంధించి, 1-లీటర్ కార్టన్ ప్యాక్ ధర రూ.675 నుండి ₹645 కు తగ్గించబడింది, 500 మి.లీ. ప్యాక్ ధర రూ.345 నుండి రూ.330 కు తగ్గించారు. 1-లీటర్ టిన్ నెయ్యి ప్యాక్ ధర లీటరుకు రూ.30 తగ్గి రూ.750 నుండి రూ.720 కు తగ్గించారు.

పాలు, జున్ను, వెన్న మరియు నెయ్యి ధరలు తగ్గించడమే కాకుండా, మదర్ డైరీ ఐస్ క్రీం ధరను కూడా తగ్గించింది. తాజా ధర తగ్గింపు తర్వాత, కంపెనీ 45 గ్రాముల ఐస్ క్యాండీ, 50 మి.లీ వెనిల్లా కప్, 30 మి.లీ చాకోబార్ ధరలను రూ.10 నుండి రూ.9కి తగ్గించారు. 100 మి.లీ చాకో వెనిల్లా, బటర్‌స్కాచ్ కోన్‌ల ధరలను వరుసగా రూ.30 నుండి రూ.25కి, రూ.35 నుండి రూ.30కి తగ్గించారు.

పాలు, నెయ్యి, జున్ను ధరలను తగ్గించడంతో పాటు, మదర్ డైరీ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఇతర ఉత్పత్తుల ధరలను కూడా తగ్గించింది. వీటిలో ఊరగాయలు, జామ్‌లు, స్వీట్ బఠానీలు కూడా ఉన్నాయి. కొత్త ధరల జాబితా ప్రకారం, 1 కిలోల సఫల్ ఫ్రోజెన్ బఠానీల పౌచ్ ధరను రూ.230 నుండి రూ.215కి, 400 గ్రాముల ప్యాకెట్‌ను రూ.100 నుండి రూ.95కి తగ్గించారు.

ఊరగాయలలో ధర మార్పులకు సంబంధించి, మామిడి, నిమ్మకాయతో సహా వివిధ ఊరగాయల 400 గ్రాముల ప్యాక్ ధరను రూ.130 నుండి రూ.120కి తగ్గించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అదనంగా, 200 గ్రాముల టొమాటో ప్యూరీ ప్యాక్ ఇప్పుడు రూ.27కి బదులుగా రూ.25కి, 200 మి.లీ కొబ్బరి నీళ్ల ప్యాక్ రూ.55కి బదులుగా రూ.50కి, అర కిలోల మిక్స్‌డ్ ఫ్రూట్ జామ్ ప్యాక్ రూ.180కి బదులుగా రూ.165కి అందుబాటులో ఉంటుంది.

జిఎస్‌టి సంస్కరణలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటన పన్ను స్లాబ్‌ల సంఖ్యను రెండుకి తగ్గించిందని గమనించాలి. 12-28శాతం స్లాబ్ తొలగించారు. 5-18శాతం స్లాబ్ ఆమోదించారు. తత్ఫలితంగా, అన్ని వస్తువులు ఇప్పుడు ఈ రెండు స్లాబ్‌లకు బదిలీ చేయబడుతున్నాయి. ఈ మార్పు ఆహార వస్తువుల ధరలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. దాని ప్రభావం ఇప్పటికే కనిపిస్తుంది.

పాలు, ఘనీభవించిన ఉత్పత్తులకు కొత్త GST స్లాబ్‌లకు సంబంధించి, UHT పాలు (టెట్రాప్యాక్), చీజ్‌పై గతంలో వర్తించే 5శాతం GST సున్నాకి తగ్గించారు. ఇంకా, నెయ్యి, వెన్న, జున్ను, మిల్క్‌షేక్‌లను 12శాతం నుండి 5శాతం స్లాబ్‌కు తగ్గించారు, ఐస్ క్రీంను 18శాతం నుండి 5శాతం పన్ను స్లాబ్‌కు తరలించారు. అదనంగా, ఘనీభవించిన స్నాక్స్, జామ్‌లు, ఊరగాయలు, ప్యాక్ చేసిన కొబ్బరి నీరు, టమోటా ప్యూరీని 12 శాతం పన్ను స్లాబ్ నుండి 5 శాతం పన్ను స్లాబ్‌కు తరలించారు. ఈ మార్పులు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి.

