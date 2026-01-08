Microsoft Layoffs 2026 20 వేల మంది తొలగింపు? ఐటీ ఉద్యోగుల్లో గుబులు.. అసలు నిజం చెప్పిన కంపెనీ!
మైక్రోసాఫ్ట్లో 20,000 ఉద్యోగాల తొలగింపు వార్తలపై కంపెనీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ వార్తలు పూర్తిగా అబద్ధమని చీఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆఫీసర్ ఫ్రాంక్ షా వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft) లో భారీ ఎత్తున ఉద్యోగాల కోత విధించబోతున్నారనే వార్తలు గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2026 జనవరిలో ఏకంగా 20,000 మందిని ఇంటికి పంపనున్నారనే ప్రచారం ఐటీ ఉద్యోగులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. అయితే, ఈ వార్తలపై మైక్రోసాఫ్ట్ ఎట్టకేలకు స్పందించింది.
ఆ వార్తలు 100 శాతం అబద్ధం!
మైక్రోసాఫ్ట్ చీఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆఫీసర్ ఫ్రాంక్ షా, ఈ పుకార్లను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందిస్తూ, "ఈ వార్తలు 100 శాతం కల్పితం.. కేవలం ఊహాజనితం మాత్రమే" అని స్పష్టం చేశారు. కంపెనీలో ప్రస్తుతం ఎలాంటి లేఆఫ్స్ ప్రణాళికలు లేవని ఆయన ధృవీకరించారు.
పుకార్లు ఎలా మొదలయ్యాయి?
ఒక రీసెర్చ్ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం.. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్, ఎక్స్బాక్స్, గ్లోబల్ సేల్స్ విభాగాల్లో ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి 11,000 నుండి 22,000 మందిని తొలగించవచ్చని ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో పెట్టుబడులు పెంచడానికి మానవ వనరులను తగ్గిస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ కంపెనీ వీటిని నిరాధారమైనవని కొట్టిపారేసింది.
గతంలో జరిగిన తొలగింపులు:
పుకార్లు ఇంతలా వ్యాపించడానికి కారణం గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలే:
జులై 2025: గత ఏడాది సుమారు 9,000 మంది ఉద్యోగులకు (మొత్తం వర్క్ఫోర్స్లో 4 శాతం) కంపెనీ లేఆఫ్ నోటీసులు ఇచ్చింది.
ఎక్స్బాక్స్ విభాగం: గేమింగ్ విభాగంలో కూడా పలు ప్రాజెక్టులను రద్దు చేస్తూ గతంలో ఉద్యోగుల కోత విధించారు.
నిపుణుల సూచన: 'AI' యుగంలో స్కిల్స్ ముఖ్యం
టెక్ కంపెనీలు ప్రస్తుతం తమ బడ్జెట్ను AI అభివృద్ధి వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని పాత విభాగాలు మూతపడటం సహజమని, అయితే ఉద్యోగ భద్రత కోసం ఐటీ నిపుణులు నిరంతరం కొత్త టెక్నాలజీలను నేర్చుకుంటూ తమ నైపుణ్యాలను (Upskilling) పెంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బోనస్ సమాచారం: EPF వేతన పరిమితి ప్రస్థానం
భారతదేశంలో ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) వేతన పరిమితి కాలక్రమేణా ఎలా మారిందో ఇక్కడ చూడవచ్చు: