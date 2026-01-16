Mercedes Unveils: 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 300 కి.మీ ప్రయాణం! ప్రపంచంలోనే తొలి 'వేగన్' కారు వచ్చేసింది..
లగ్జరీ కార్ల దిగ్గజం మెర్సిడెస్ బెంజ్ (Mercedes-Benz) ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అమెరికాలోని లాస్ వెగాస్లో జరుగుతున్న CES 2026 వేదికగా తన పాపులర్ మోడల్ GLC ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించింది. కేవలం వేగమే కాదు, పర్యావరణంపై మక్కువ ఉన్న వారి కోసం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'ప్యూర్ వేగన్' (Pure Vegan) ఇంటీరియర్ కారును పరిచయం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
'వేగన్' ఇంటీరియర్ అంటే ఏంటి?
సాధారణంగా లగ్జరీ కార్ల సీట్లు, డ్యాష్బోర్డ్ తయారీలో జంతువుల చర్మాన్ని (లెదర్) ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఈ మెర్సిడెస్ GLC స్పెషల్ ఎడిషన్లో:
యానిమల్-ఫ్రీ: సీట్లు, స్టీరింగ్ వీల్ నుండి కార్పెట్ల వరకు ఎక్కడా జంతువుల ఉత్పత్తులను వాడలేదు.
పరిశోధన: వేగన్ సొసైటీతో కలిసి 2 ఏళ్ల పాటు పరిశోధన చేసి, 100కు పైగా భాగాలను కృత్రిమ మరియు రీసైకిల్ పదార్థాలతో రూపొందించారు.
టెస్టింగ్: ఈ కారులోని ఏ భాగాన్ని కూడా జంతువులపై పరీక్షించలేదు (Cruelty-free).
వేగంలో మొనగాడు.. రేంజ్లో రారాజు!
పర్యావరణానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే, పర్ఫార్మెన్స్లో ఎక్కడా తగ్గేదేలే అన్నట్టుగా ఈ కారును తీర్చిదిద్దారు:
సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో 300 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు.
ఫుల్ రేంజ్: ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 713 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది.
పవర్: దీని ఇంజన్ 483 hp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గంటకు 210 కి.మీ గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ AIల కలయిక
ఈ కారు టెక్నాలజీ పరంగా కూడా మైండ్ బ్లాక్ చేస్తోంది:
భారీ స్క్రీన్: డ్యాష్బోర్డ్ అంతా విస్తరించి ఉండే 39.1 అంగుళాల భారీ స్క్రీన్ దీని హైలైట్.
డ్యూయల్ AI: మైక్రోసాఫ్ట్ మరియు గూగుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)లు రెండూ కలిసి పనిచేసే ప్రపంచంలోనే తొలి కారు ఇది.
ఆటోమేటెడ్ డ్రైవింగ్: లెవల్ 2 అటానమస్ సిస్టమ్తో పార్కింగ్ నుండి డ్రైవింగ్ వరకు కారు తనంతట తానుగా వెళ్లగలదు.
సేల్స్ ఎప్పుడు? అమెరికా మార్కెట్లో 2026 ఏప్రిల్-జూన్ మధ్య ఈ కారు అందుబాటులోకి రానుంది. కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా ఇంటీరియర్ను ఆన్లైన్లో కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. త్వరలోనే ఇది భారత మార్కెట్లోకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.