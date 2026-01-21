Mega Banking Deal: ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్లో వాటా విక్రయం.. రూ. 27 వేల కోట్లతో దుబాయ్ సంస్థ ఎంట్రీ!
ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్లో 60% వాటా కొనుగోలుకు దుబాయ్ బ్యాంక్ ఎమిరేట్స్ NBD కి CCI ఆమోదం. రూ. 27 వేల కోట్ల భారీ డీల్తో భారత బ్యాంకింగ్ రంగంలో పెను మార్పులు.
భారత ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడుల జోరు కొనసాగుతోంది. ఇటీవల యెస్ బ్యాంక్లో జపాన్ దిగ్గజం మిత్సుయ్ వాటా కొనుగోలు చేసిన వార్త మరువకముందే, మరో ప్రముఖ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఆర్బీఎల్ (RBL Bank) లో భారీ డీల్ కుదిరింది. దుబాయ్కు చెందిన బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం ఎమిరేట్స్ NBD (Emirates NBD), ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్లో మెజారిటీ వాటాను దక్కించుకునేందుకు కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
రూ. 27,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి
ఈ డీల్ విలువ సుమారు 3 బిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 27,000 కోట్లకు పైమాటే) ఉంటుందని అంచనా.
వాటా వివరాలు: ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ ద్వారా ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్లో ఎమిరేట్స్ NBD 60 శాతం వరకు మెజారిటీ వాటాను దక్కించుకోనుంది.
ఓపెన్ ఆఫర్: సెబీ (SEBI) నిబంధనల ప్రకారం, మెజారిటీ వాటా కొనుగోలు చేస్తున్నందున.. పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి అదనంగా మరో 26 శాతం వాటా కోసం ఎమిరేట్స్ NBD తప్పనిసరిగా 'ఓపెన్ ఆఫర్' ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది.
ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ వైపు ఎందుకు మొగ్గు చూపారు?
ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఇటీవలి కాలంలో అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను సాధించింది.
లాభాల్లో భారీ వృద్ధి: డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో బ్యాంక్ నికర లాభం ఏకంగా 555 శాతం పెరిగి రూ. 214 కోట్లుగా నమోదైంది.
గిఫ్ట్ సిటీలో ఉనికి: గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీలో ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్కు ఉన్న ఐఎఫ్ఎస్సీ (IFSC) బ్యాంకింగ్ యూనిట్, ఎమిరేట్స్ NBD లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
అపోలో హాస్పిటల్స్ డీల్కు కూడా సీసీఐ గ్రీన్ సిగ్నల్
ఇదే సమయంలో మరో కీలక వాటా కొనుగోలుకు కూడా సీసీఐ ఆమోదం తెలిపింది. అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎంటర్ప్రైజ్, తన అనుబంధ సంస్థ అయిన అపోలో హెల్త్ అండ్ లైఫ్స్టైల్ లిమిటెడ్లో అదనంగా 30.58 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయనుంది. దీంతో ఈ అనుబంధ సంస్థలో అపోలో హాస్పిటల్స్ వాటా మరింత పెరగనుంది.