Meesho IPO: మీషో ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ ఈరోజే! ఇలా చెక్ చేసుకోండి

Highlights

Meesho IPO Allotment Today: మీషో ఐపీఓ 79 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్! అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్‌ను రిజిస్ట్రార్, BSE, NSE వెబ్‌సైట్లలో ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

భారీ ఎత్తున చర్చకు కారణమైన మీషో ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ ఐపీఓ మొత్తం 79 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ కావడం మార్కెట్‌లో హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. సోమవారం ఈ ఐపీఓ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ లైవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు అలాట్ అయిందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?.. ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Meesho IPO కు రికార్డ్ స్థాయి స్పందన

ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం Meesho తెచ్చిన మొత్తం రూ. 5,421 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓలో:

  • 38.29 కోట్ల షేర్లు – ఫ్రెష్ ఇష్యూ
  • 10.55 కోట్ల షేర్లు – Offer For Sale (OFS)

మొత్తం ఐపీఓకు 79.03 రెట్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. ఆఫర్ చేసిన 27,79,38,446 షేర్లకు గాను, ఏకంగా 21,96,67,00,770 బిడ్లు వచ్చాయి—ఇది భారీ పెట్టుబడి ఆసక్తికి నిదర్శనం.

Meesho IPO Important Dates

  • IPO Opened: డిసెంబర్ 3
  • IPO Closed: డిసెంబర్ 5
  • Allotment Date: డిసెంబర్ 8 (Today)
  • Shares Credit to Demat: డిసెంబర్ 9
  • Listing on BSE & NSE: డిసెంబర్ 10 (Wednesday)

Meesho IPO Allotment ఎలా చెక్ చేయాలి?

మీషో ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్ KFin Technologies Ltd. అలాట్‌మెంట్‌ను చెక్ చేయడానికి మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి:

1. రిజిస్ట్రార్ (KFintech) వెబ్‌సైట్ ద్వారా Meesho IPO Allotment స్టేటస్ చెక్ చేయడం

  • దశ 1: KFintech IPO Status పేజీకి వెళ్ళండి.
  • దశ 2: “Select IPO” మెన్యూలో Meesho IPO ఎంచుకోండి.
  • దశ 3: మీ డేటాను ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకదాంతో ఎంటర్ చేయండి:
    • Application Number
    • Demat Account (DP ID/Client ID)
    • PAN Number
  • దశ 4: Submit క్లిక్ చేయండి.

మీ Meesho IPO Allotment Status స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

2. BSE వెబ్‌సైట్‌లో Meesho IPO Allotment చెక్ చేయడం

  • దశ 1: BSE IPO Status పేజీకి వెళ్ళండి.
  • దశ 2: “Issue Type” లో Equity ఎంచుకోండి.
  • దశ 3: “Issue Name” లో Meesho IPO ఎంచుకోండి.
  • దశ 4: మీ Application Number/PAN నమోదు చేయండి.
  • దశ 5: "I'm not a robot" మార్క్ చేసి, Search క్లిక్ చేయండి.

మీ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ వెంటనే తెలుస్తుంది.

3. NSE వెబ్‌సైట్‌లో Meesho IPO Allotment చెక్ చేయడం

  • దశ 1: NSE IPO బిడ్ వివరాల పేజీ ఓపెన్ చేయండి.
  • దశ 2: “Equity & SME IPO Bid Details” ఎంచుకోండి.
  • దశ 3: “Select Symbol” లో Meesho ఎంచుకోండి.
  • దశ 4: మీ PAN, Application Number నమోదు చేయండి.
  • దశ 5: Submit క్లిక్ చేయండి.

మీ అలాట్‌మెంట్ స్టేటస్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

Meesho IPO Listing: ఏమి ఆశించాలి?

Meesho IPO ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹105–₹111. భారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కారణంగా మార్కెట్లో లిస్టింగ్‌పై మంచి సందడి ఉండే అవకాశముంది.

