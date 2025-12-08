Meesho IPO: మీషో ఐపీఓ అలాట్మెంట్ ఈరోజే! ఇలా చెక్ చేసుకోండి
Meesho IPO Allotment Today: మీషో ఐపీఓ 79 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్! అలాట్మెంట్ స్టేటస్ను రిజిస్ట్రార్, BSE, NSE వెబ్సైట్లలో ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
భారీ ఎత్తున చర్చకు కారణమైన మీషో ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ ఐపీఓ మొత్తం 79 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కావడం మార్కెట్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. సోమవారం ఈ ఐపీఓ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ లైవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు అలాట్ అయిందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?.. ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Meesho IPO కు రికార్డ్ స్థాయి స్పందన
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం Meesho తెచ్చిన మొత్తం రూ. 5,421 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓలో:
- 38.29 కోట్ల షేర్లు – ఫ్రెష్ ఇష్యూ
- 10.55 కోట్ల షేర్లు – Offer For Sale (OFS)
మొత్తం ఐపీఓకు 79.03 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. ఆఫర్ చేసిన 27,79,38,446 షేర్లకు గాను, ఏకంగా 21,96,67,00,770 బిడ్లు వచ్చాయి—ఇది భారీ పెట్టుబడి ఆసక్తికి నిదర్శనం.
Meesho IPO Important Dates
- IPO Opened: డిసెంబర్ 3
- IPO Closed: డిసెంబర్ 5
- Allotment Date: డిసెంబర్ 8 (Today)
- Shares Credit to Demat: డిసెంబర్ 9
- Listing on BSE & NSE: డిసెంబర్ 10 (Wednesday)
Meesho IPO Allotment ఎలా చెక్ చేయాలి?
మీషో ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్ KFin Technologies Ltd. అలాట్మెంట్ను చెక్ చేయడానికి మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి:
1. రిజిస్ట్రార్ (KFintech) వెబ్సైట్ ద్వారా Meesho IPO Allotment స్టేటస్ చెక్ చేయడం
- దశ 1: KFintech IPO Status పేజీకి వెళ్ళండి.
- దశ 2: “Select IPO” మెన్యూలో Meesho IPO ఎంచుకోండి.
- దశ 3: మీ డేటాను ఈ మూడింట్లో ఏదో ఒకదాంతో ఎంటర్ చేయండి:
- Application Number
- Demat Account (DP ID/Client ID)
- PAN Number
- దశ 4: Submit క్లిక్ చేయండి.
మీ Meesho IPO Allotment Status స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
2. BSE వెబ్సైట్లో Meesho IPO Allotment చెక్ చేయడం
- దశ 1: BSE IPO Status పేజీకి వెళ్ళండి.
- దశ 2: “Issue Type” లో Equity ఎంచుకోండి.
- దశ 3: “Issue Name” లో Meesho IPO ఎంచుకోండి.
- దశ 4: మీ Application Number/PAN నమోదు చేయండి.
- దశ 5: "I'm not a robot" మార్క్ చేసి, Search క్లిక్ చేయండి.
మీ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ వెంటనే తెలుస్తుంది.
3. NSE వెబ్సైట్లో Meesho IPO Allotment చెక్ చేయడం
- దశ 1: NSE IPO బిడ్ వివరాల పేజీ ఓపెన్ చేయండి.
- దశ 2: “Equity & SME IPO Bid Details” ఎంచుకోండి.
- దశ 3: “Select Symbol” లో Meesho ఎంచుకోండి.
- దశ 4: మీ PAN, Application Number నమోదు చేయండి.
- దశ 5: Submit క్లిక్ చేయండి.
మీ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
Meesho IPO Listing: ఏమి ఆశించాలి?
Meesho IPO ప్రైస్ బ్యాండ్ ₹105–₹111. భారీ సబ్స్క్రిప్షన్ కారణంగా మార్కెట్లో లిస్టింగ్పై మంచి సందడి ఉండే అవకాశముంది.