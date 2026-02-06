Gold Rate Today : పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. ఈ రోజు మళ్లీ భారీగా పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. గత కొన్ని రోజులుగా చుక్కలను తాకుతూ సామాన్యులను భయపెట్టిన బంగారం ధరలు, నేడు (ఫిబ్రవరి 6, 2026) ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూశాయి. నిన్నటి వరకు ఆకాశమే హద్దుగా పెరిగిన ధరలు, ఈరోజు వేల రూపాయల మేర తగ్గడం మార్కెట్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. వెండి ధరల పరిస్థితి కూడా ఇదే రీతిలో ఉంది. ఒక్కరోజే భారీ పతనం నమోదు కావడంతో నగల దుకాణాలు మళ్లీ కస్టమర్లతో సందడిగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
బులియన్ మార్కెట్లో నేడు బంగారం ధరలు ఊహించని విధంగా దిగివచ్చాయి. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీన రికార్డు గరిష్ట స్థాయిలను తాకిన ధరలు, ఫిబ్రవరి 6న భారీ దిద్దుబాటుకు గురయ్యాయి. ప్రధానంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర నిన్న రూ.1,59,600 వద్ద ఉండగా, నేడు అది రూ.1,54,420 వద్దకు చేరుకుంది. అంటే కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో తులానికి రూ.5,180 మేర ధర తగ్గడం విశేషం. ఇక ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా నిన్నటి రూ.1,46,310 నుండి నేడు రూ.1,41,550 కి పడిపోయింది. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ప్రజలకు సుమారు రూ.4,760 మేర ఆదా కానుంది. నిత్యం పెరిగే ధరలతో ఆందోళన చెందుతున్న వారికి ఇది నిజంగా ఊరటనిచ్చే విషయమే.
వెండి ధరల విషయానికొస్తే, ఇది ఏకంగా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద సింగిల్ డే పతనాన్ని చవిచూసింది. నిన్నటి వరకు కేజీ వెండి ధర దాదాపు రూ.3,00,000 నుంచి రూ.3,36,100 మధ్య ట్రేడ్ అవ్వగా, నేడు అది ఏకంగా రూ.2,61,865 వద్ద స్థిరపడింది. అంటే ఒక్కరోజే వెండి కొనుగోలుదారులకు రూ.38,000 కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం కలుగుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో వెండి సామాగ్రి కొనేవారికి ఇది సరైన సమయమని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ధరల పతనానికి అసలు కారణాలేంటి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న వేగవంతమైన మార్పులే పసిడి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అమెరికా డాలర్ విలువ ఇతర దేశాల కరెన్సీల కంటే బలోపేతం కావడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై పెట్టుబడులను తగ్గించి, లాభాలను స్వీకరించడం మొదలుపెట్టారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అస్థిరంగా ఉన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు కొంత శాంతించడం కూడా బంగారం ధరలు తగ్గడానికి దోహదపడింది. అయితే ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమేనా లేక మరికొన్ని రోజులు కొనసాగుతుందా అనేది వేచి చూడాలి.