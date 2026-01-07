Maruti Suzuki Invicto VS మహీంద్రా XUV 7XO: ప్రధాన వ్యత్యాసాలు
మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో మరియు మహీంద్రా XUV 7XO మధ్య పోలిక. ధర, మైలేజ్ మరియు ఫీచర్ల పరంగా ఏ కారు బెస్ట్? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఇంజిన్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్
మారుతి సుజుకి Invicto: ఇది కేవలం స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇందులో 2.0 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ + ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటాయి. ఇది 186.3 bhp పవర్ అందిస్తుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, తక్కువ వేగంలో ఇది కేవలం బ్యాటరీ (EV మోడ్)పై నడుస్తుంది.
మహీంద్రా XUV 7XO: ఇది పవర్కు పెట్టింది పేరు. ఇందులో పెట్రోల్ (200 bhp) మరియు డీజిల్ (185 bhp) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డీజిల్ ఇంజిన్ ఇచ్చే 450 Nm టార్క్ అడ్వెంచర్ ఇష్టపడే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్.
2. ఫీచర్లు మరియు టెక్నాలజీ
ఈ రెండు కార్లు అధునాతన ఫీచర్లతో పోటీపడుతున్నాయి:
3. మైలేజ్ (Mileage)
ఇక్కడే మారుతి ఇన్విక్టో అందరికంటే ముందుంటుంది.
మారుతి ఇన్విక్టో: హైబ్రిడ్ కావడం వల్ల లీటరుకు 23.24 kmpl మైలేజ్ ఇస్తుంది.
మహీంద్రా XUV 7XO: ఇది పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ కాబట్టి, ఇన్విక్టోతో పోలిస్తే మైలేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది (అంచనా: 12-16 kmpl).
4. ధరలు (Ex-Showroom)
ధర విషయంలో మహీంద్రా చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వస్తుంది:
మారుతి ఇన్విక్టో: ₹24.97 లక్షల నుండి ₹28.70 లక్షల వరకు.
మహీంద్రా XUV 7XO: ప్రారంభ ధర కేవలం ₹13.66 లక్షలు. (టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లు ఇన్విక్టోకు ధీటుగా ఉంటాయి).
తీర్పు: ఏది కొనాలి?
మారుతి సుజుకి ఇన్విక్టో: మీరు ఎక్కువగా సిటీలో ప్రయాణిస్తూ, మంచి మైలేజ్ కావాలనుకుంటే.. అలాగే పెద్ద ఫ్యామిలీతో సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించాలంటే 'ఇన్విక్టో' బెస్ట్. ఇది ప్రీమియం MPV అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మహీంద్రా XUV 7XO: మీకు అదిరిపోయే పవర్, లేటెస్ట్ ADAS సేఫ్టీ ఫీచర్లు, టెక్నాలజీతో కూడిన SUV లుక్ కావాలంటే 'XUV 7XO' సరైన ఎంపిక. దీని తక్కువ ప్రారంభ ధర బడ్జెట్ వినియోగదారులకు ప్లస్ పాయింట్.