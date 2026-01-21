  • Menu
Stock Picks: మార్కెట్ పతనంలోనూ లాభాలు ఇచ్చే 4 ఉత్తమ స్టాక్స్ ఇవే.. నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ మరియు సూచనలు.
Highlights

గ్లోబల్ టారిఫ్ భయాలు మరియు బలహీనమైన క్యూ3 ఫలితాలతో భారత మార్కెట్లు పతనమయ్యాయి. బంగారం, వెండి ధరలు పెరగగా, నిపుణులు ఈ ఒడిదుడుకుల్లో కొనేందుకు ఉత్తమ స్టాక్స్‌ను సూచించారు.

యూరోపియన్ దేశాలపై కొత్త ఆంక్షలు విధిస్తామన్న అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికలతో ఆసియా (ASEAN) మరియు జపాన్ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. దీనికి తోడు మన దేశంలో వెలువడిన మూడవ త్రైమాసిక (Q3) బలహీన ఫలితాలు తోడవడంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ పతనాన్ని మూటగట్టుకున్నాయి.

ప్రధాన సూచీలు భారీగా నష్టపోయాయి. నిఫ్టీ 50 (NIFTY 50) 1.38% తగ్గి 25,232 వద్ద ముగియగా, సెన్సెక్స్ 1.28% తగ్గి 82,180 వద్ద స్థిరపడింది.

నిఫ్టీలో గమనించాల్సిన కీలక స్థాయిలు

టెక్నికల్ చార్టుల ప్రకారం నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ఒక కీలక జోన్‌లోకి ప్రవేశించింది. నిఫ్టీ తన 200-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) అయిన 25,162 స్థాయికి దగ్గరగా ఉంది.

"ఒకవేళ నిఫ్టీ ఈ స్థాయిని దాటి కిందకు పడితే, స్వల్ప కాలంలో 25,000 స్థాయిని పరీక్షించే అవకాశం ఉంది" అని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. పైకి వెళ్లే క్రమంలో 25,500 వద్ద బలమైన నిరోధం (Resistance) ఎదురుకావచ్చు.

సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారం, వెండి.. భారీగా పెరిగిన ధరలు

స్టాక్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొనడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే పసిడి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా బంగారం ధర 3.37% పెరిగి 10 గ్రాములు ₹1,50,560కి చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా 4.16% పెరిగి కిలో ₹3,23,200 వద్ద నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు మార్కెట్ అస్థిరత ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు.

నేటి టాప్ బై (Buy) స్టాక్స్

మార్కెట్ ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని షేర్లు బలంగా కనిపిస్తున్నాయని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సుమీత్ బగాడియా మరియు ఆనంద్ రాఠీ సీనియర్ మేనేజర్ గణేష్ డోంగ్రే ఈ క్రింది నాలుగు స్టాక్స్‌ను సూచించారు:

హిందుస్థాన్ జింక్:

  • కొనుగోలు ధర: ₹681
  • టార్గెట్: ₹730
  • స్టాప్ లాస్: ₹657

వీఆర్ఎల్ లాజిస్టిక్స్:

  • కొనుగోలు ధర: ₹247-248
  • టార్గెట్: ₹266
  • స్టాప్ లాస్: ₹179

టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్:

  • కొనుగోలు ధర: ₹1,185
  • టార్గెట్: ₹1,230
  • స్టాప్ లాస్: ₹1,170

భారతీ ఎయిర్‌టెల్:

  • కొనుగోలు ధర: ₹1,995
  • టార్గెట్: ₹2,050
  • స్టాప్ లాస్: ₹1,975

మార్కెట్ అంచనా

ప్రపంచవ్యాప్త పరిణామాలు మరియు కంపెనీల ఆర్థిక ఫలితాల మధ్య ట్రేడర్లు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. మార్కెట్ స్వల్ప కాలంలో ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.

