Stock Market : యుద్ధ జ్వాలల్లో స్టాక్ మార్కెట్.. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ పతనం
Stock Market : పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాల వల్ల భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ఉన్నాయి. సెన్సెక్స్ 365 పాయింట్లు పడిపోగా, రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై అమెరికా భారత్కు తాత్కాలిక లైసెన్స్ ఇచ్చింది.
Stock Market : వారంతపు రోజున దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించాయి. పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను కుదిపేస్తుండటంతో ఆ ప్రభావం మన దలాల్ స్ట్రీట్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. శుక్రవారం ఉదయం సెన్సెక్స్ 365 పాయింట్ల నష్టంతో 79,658 వద్ద ప్రారంభం కాగా, నిఫ్టీ కూడా 109 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,656 స్థాయికి పడిపోయింది. మదుపర్లు పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకునేందుకు మొగ్గు చూపడంతో మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి నెలకొంది.
వాల్ స్ట్రీట్లో యుద్ధ ప్రకంపనలు
ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఆరో రోజుకు చేరుకోవడంతో అమెరికా మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. గురువారం ట్రేడింగ్లో డౌ జోన్స్ ఏకంగా 784 పాయింట్లు (1.61 శాతం) నష్టపోయింది. ఎస్ అండ్ పీ 500, నాస్డాక్ సూచీలు కూడా నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. అమెరికా మార్కెట్ల పతనం ఆసియా మార్కెట్లపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. జపాన్ నైకీ, దక్షిణ కొరియా కోస్పీ, హాంగ్ కాంగ్ హ్యాంగ్ సెంగ్ సూచీలు శుక్రవారం ఉదయం నష్టాలతోనే తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఎఫ్ఐఐల అమ్మకాల జోరు
యుద్ధం తెచ్చిన భయాందోళనల మధ్య విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు భారతీయ షేర్లను భారీగా విక్రయిస్తున్నారు. గురువారం ఒక్కరోజే వీరు రూ. 3,752.52 కోట్ల విలువైన షేర్లను అమ్మేశారు. అయితే, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (DII) మార్కెట్ను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అదే రోజు వీరు రూ.5,153.37 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేసి మార్కెట్ మరీ దారుణంగా పడిపోకుండా అడ్డుకట్ట వేశారు. అయినప్పటికీ గ్లోబల్ సంకేతాలు బలహీనంగా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
భారత్కు ఊరటనిచ్చిన అమెరికా నిర్ణయం
హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద నెలకొన్న సంక్షోభం కారణంగా చమురు ధరలు పెరిగే ముప్పు పొంచి ఉన్న తరుణంలో, అమెరికా భారత్కు ఒక శుభవార్త వినిపించింది. భారతీయ రిఫైనరీల కోసం 30 రోజుల పాటు తాత్కాలిక లైసెన్స్ను మంజూరు చేసింది. దీని ప్రకారం, రష్యా నుంచి ముడి చమురును ఎటువంటి అదనపు టారిఫ్ లేదా పెనాల్టీ లేకుండా భారత్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. మార్చి 5, 2026 నాటికి లోడింగ్ పూర్తయిన నౌకలకు ఇది వర్తిస్తుంది. దీనివల్ల భారత్కు చౌక ధరలకే చమురు లభించి, ద్రవ్యోల్బణం పెరగకుండా కొంత ఊరట లభించనుంది.