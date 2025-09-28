  • Menu
Home  > వ్యాపారం

LPG PORT: మీ ఎల్‌పీజీ సర్వీస్ సరీగా లేదా.. అయితే పోర్ట్ పెట్టేయండి..!

LPG PORT
x

LPG PORT: మీ ఎల్‌పీజీ సర్వీస్ సరీగా లేదా.. అయితే పోర్ట్ పెట్టేయండి..!

Highlights

LPG PORT: మీ LPG డిస్ట్రిబ్యూటర్ పట్ల మీరు అసంతృప్తిగా ఉన్నారా? వారి సేవ పట్ల మీరు అసంతృప్తిగా ఉన్నారా? అలా అయితే, మీకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.

LPG PORT: మీ LPG డిస్ట్రిబ్యూటర్ పట్ల మీరు అసంతృప్తిగా ఉన్నారా? వారి సేవ పట్ల మీరు అసంతృప్తిగా ఉన్నారా? అలా అయితే, మీకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. మొబైల్ నంబర్ పోర్టబిలిటీ మాదిరిగానే, LPG కస్టమర్లు త్వరలో తమ ప్రస్తుత కనెక్షన్‌లను మార్చకుండానే డిస్ట్రిబ్యూటర్లను మార్చుకోవడానికి అనుమతించబడతారు. ఇది వినియోగదారులకు మరిన్ని ఎంపికలను, మెరుగైన సేవను అందిస్తుంది. ఆయిల్ రెగ్యులేటర్ PNGRB "LPG ఇంటర్‌ఆపరబిలిటీ" డ్రాఫ్ట్‌పై వాటాదారులు, వినియోగదారుల నుండి వ్యాఖ్యలను ఆహ్వానించింది.

పెట్రోలియం, సహజ వాయువు నియంత్రణ బోర్డు (PNGRB) ఒక నోటీసులో పేర్కొంది, స్థానిక పంపిణీదారుడు కార్యాచరణ పరిమితులను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులలో, వినియోగదారులు తరచుగా పరిమిత ఎంపికలు కలిగి ఉంటారు, ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. "ఇతర కారణాలు ఉండవచ్చు. వినియోగదారులు LPG కంపెనీ లేదా డీలర్‌ను ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండాలి, ముఖ్యంగా సిలిండర్ ధర ఒకేలా ఉన్నప్పుడు" అని పేర్కొంది. అప్పటి NDA ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2013లో 13 రాష్ట్రాలలోని 24 జిల్లాల్లో LPG కనెక్షన్‌ల పైలట్ పోర్టబిలిటీని ప్రారంభించింది. జనవరి 2014లో భారతదేశం అంతటా 480 జిల్లాలకు దీనిని విస్తరించింది.

అయితే, 2014లో వినియోగదారులకు డీలర్లను మార్చడానికి పరిమిత ఎంపికలు ఇవ్వబడ్డాయి, చమురు కంపెనీలను మార్చే అవకాశం లేదు. ఆ సమయంలో, కంపెనీల మధ్య పోర్టబిలిటీ చట్టబద్ధంగా సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే చట్టం ప్రకారం ఒక నిర్దిష్ట కంపెనీ నుండి LPG సిలిండర్లను రీఫిల్‌ల కోసం ఆ కంపెనీ వద్ద మాత్రమే డిపాజిట్ చేయాలి.

PNGRB ఇప్పుడు కంపెనీల మధ్య పోర్టబిలిటీని అనుమతించడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. "LPG సరఫరా కొనసాగింపును బలోపేతం చేయడానికి, వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని కాపాడటానికి, సకాలంలో రీఫిల్‌లను సులభతరం చేసే చర్యలపై వినియోగదారులు, పంపిణీదారులు, పౌర సమాజ సంస్థలు, ఇతర వాటాదారుల నుండి అభిప్రాయాలు, సూచనలను PNGRB ఆహ్వానిస్తుంది" అని నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది. వ్యాఖ్యలు స్వీకరించిన తర్వాత, PNGRB LPG పోర్టబిలిటీ కోసం నియమాలు, మార్గదర్శకాలను రూపొందిస్తుంది. దేశంలో దాని అమలు తేదీని నిర్ణయిస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick