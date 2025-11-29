  • Menu
LPG Insurance: ఎల్‌పీజీ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు..లక్షల రూపాయల బీమా ఉచితం!

LPG Insurance: నేడు దాదాపు ప్రతి ఇంటిలోనూ ఎల్‌పీజీ వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

LPG Insurance: నేడు దాదాపు ప్రతి ఇంటిలోనూ ఎల్‌పీజీ వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉజ్వల వంటి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రత్యేక సబ్సిడీలు లభిస్తుండటంతో గ్రామాలు, నగరాల్లో గ్యాస్ కనెక్షన్లు సులభంగా అందుతున్నాయి. అయితే చాలా మంది వినియోగదారులకు తెలియని ఒక ముఖ్యమైన సీక్రెట్ ఉంది. ప్రతి LPG కస్టమర్‌కు స్వయంచాలకంగా లక్షల రూపాయల విలువైన ఉచిత బీమా అందుతుంది. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వినియోగదారులను, వారి కుటుంబాలను రక్షించేందుకు ఈ బీమా ఉపయోగపడుతుంది.


ఎంత బీమా లభిస్తుంది?

LPG కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడో, ఉన్న కనెక్షన్‌ను పునరుద్ధరించినప్పుడో ఆటోమేటిక్‌గా బీమా అమల్లోకి వస్తుంది. ఇందుకోసం మీరు ఫారమ్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు, అదనపు చార్జీలు కూడా ఉండవు. ఈ బీమా ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ గ్యాస్, HP గ్యాస్ వంటి అన్ని ప్రధాన కంపెనీలు అందిస్తున్నాయి.

బీమా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

కుటుంబ ప్రమాదబీమా: రూ. 50 లక్షలు వరకు

♦ వ్యక్తిగత ప్రమాద బీమా (మరణం): రూ. 6 లక్షలు

♦ వైద్య చికిత్స బీమా: కుటుంబానికి కలిపి రూ. 30 లక్షలు (వ్యక్తికి రూ.2 లక్షలు)

♦ ఆస్తి నష్టం బీమా: రూ. 2 లక్షలు

పరిస్థితిని బట్టి ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడు దాదాపు రూ.10 లక్షల వరకు పొందే అవకాశం ఉంది.

చాలా మందికి ఈ సమాచారం తెలియకపోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రయోజనాన్ని పొందకుండా వదిలేస్తున్నారు.

బీమా పొందడానికి షరతులు

బీమా ప్రయోజనం పొందాలంటే కొన్ని భద్రతా నియమాలు పాటించాలి:

♦ మీ ఇంట్లోని సిలిండర్, రెగ్యులేటర్, పైప్, స్టవ్ అన్నీ ISI మార్క్ కలిగి ఉండాలి

♦ గ్యాస్ పైప్, రెగ్యులేటర్‌ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాలి

♦ ప్రమాదం జరిగితే 30 రోజుల్లోపు LPG డిస్ట్రిబ్యూటర్, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి

అవసరమైన పత్రాలు:

♦ FIR కాపీ

♦ ఆసుపత్రి రికార్డులు

♦ వైద్య బిల్లులు

♦ మరణించినప్పుడు పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక

ఈ బీమా కనెక్షన్ ఎవరి పేరులో ఉందో వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇందులో నామినీ జోడించే అవకాశం లేదు.

బీమా క్లెయిమ్ ఎలా దాఖలు చేయాలి?

గ్యాస్ లీకేజ్, అగ్నిప్రమాదం, సిలిండర్ పేలుడు వంటి ఘటనల్లో మీరు వెంటనే బీమా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు:

♦ ముందుగా మీ LPG పంపిణీదారునికి సమాచారం ఇవ్వాలి

♦ తరువాత పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలి

♦ బీమా కంపెనీ అధికారి వచ్చి ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలిస్తారు

♦ నివేదిక సరైనదని తేలితే క్లెయిమ్ ఆమోదం పొందుతుంది

♦ అదనపు ఫారమ్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు

♦ mylpg.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో కూడా క్లెయిమ్ దాఖలు చేయవచ్చు

