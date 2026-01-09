  • Menu
LIVE: Global Innovation Summit దుబాయ్‌లో గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ & రిట్రీట్ 2026 | HM TV

Highlights

దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతున్న గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ & రిట్రీట్ 2026ను HM TV ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం చేస్తోంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్నోవేషన్, టెక్నాలజీ, స్టార్టప్‌లు, వ్యాపారాభివృద్ధిపై చర్చించే ప్రతిష్ఠాత్మక వేదిక గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ & రిట్రీట్ – దుబాయ్ 2026. ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సును HM TV ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తోంది.


ఈ సమ్మిట్‌లో

గ్లోబల్ లీడర్స్

వ్యాపారవేత్తలు

టెక్ నిపుణులు

స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు

ఇన్నోవేటర్లు

పాల్గొని భవిష్యత్ టెక్నాలజీలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డిజిటల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్, స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్, గ్లోబల్ మార్కెట్ అవకాశాలపై కీలక ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు.

దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ రిట్రీట్‌లో ప్రపంచ దేశాల మధ్య సహకారం, ఇన్నోవేషన్ ఆధారిత ఆర్థిక అభివృద్ధి, యువతకు కొత్త అవకాశాలు వంటి అంశాలపై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. భారత్ సహా అనేక దేశాల ప్రతినిధులు తమ అనుభవాలను పంచుకుంటూ, భవిష్యత్ వ్యాపార దిశలను సూచిస్తున్నారు.

ప్రపంచ ఇన్నోవేషన్ రంగంలో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేందుకు ఈ లైవ్ ప్రసారం ఎంతో ఉపయోగకరం.


