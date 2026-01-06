LIC న్యూ ప్లాన్స్ 2025: ఎల్ఐసీ నుంచి సరికొత్త బీమా పథకాలు.. మీకు ఏది బెస్ట్? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) తన ఖాతాదారుల కోసం 2025లో సరికొత్త పాలసీలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సామాన్యుల నుంచి మహిళల వరకు, పొదుపు నుంచి పెన్షన్ వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ సరిపోయేలా ఐదు ప్రత్యేక ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఆ వివరాలు మీకోసం..
దేశీయ బీమా దిగ్గజం ఎల్ఐసీ 2025 సంవత్సరంలో తన పోర్ట్ఫోలియోను భారీగా విస్తరించింది. మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ మరియు అధిక రిస్క్ కవరేజీని అందించే సరికొత్త ప్లాన్ల జాబితా ఇదే:
1. ఎల్ఐసీ ప్రొటెక్షన్ ప్లస్ (ప్లాన్ 886)
ఇదొక నాన్-పార్, లింక్డ్ వ్యక్తిగత సేవింగ్స్ ప్లాన్. ఇది జీవిత బీమాతో పాటు పెట్టుబడి అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది.
- ప్రత్యేకత: ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడి నిధిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
- ఫ్లెక్సిబిలిటీ: పాలసీ మధ్యలో హామీ మొత్తాన్ని (Sum Assured) పెంచుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు. అదనపు ప్రీమియంలు (Top-up) చెల్లించే సౌకర్యం కూడా ఉంది.
2. ఎల్ఐసీ బీమా కవచ్ (ప్లాన్ 887)
కుటుంబ ఆర్థిక భద్రత కోసం రూపొందించిన ప్యూర్ రిస్క్ లైఫ్ ప్లాన్ ఇది.
- ప్రయోజనం: పాలసీ కాల వ్యవధిలో బీమా చేసిన వ్యక్తి మరణిస్తే, వారి కుటుంబానికి స్థిరమైన మరియు హామీ ఇవ్వబడిన డెత్ బెనిఫిట్స్ అందుతాయి.
- సౌలభ్యం: ప్రయోజనాలను ఒకేసారి కాకుండా వాయిదాలలో పొందే ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
3. ఎల్ఐసీ జన్ సురక్ష (ప్లాన్ 880)
తక్కువ ఆదాయ వర్గాల ప్రజల కోసం రూపొందించిన 'మైక్రో ఇన్సూరెన్స్' ప్లాన్ ఇది.
- ముఖ్యాంశం: ఎటువంటి వైద్య పరీక్షలు (Medical Tests) లేకుండానే ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు ఈ ప్లాన్ తీసుకోవచ్చు.
- లాభం: ఇందులో ఆటో కవర్ సౌకర్యం ఉంది. పాలసీదారు మరణిస్తే కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం, జీవించి ఉంటే మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఏకమొత్తం అందుతుంది.
4. ఎల్ఐసీ బీమా లక్ష్మి (ప్లాన్ 881)
మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వినూత్న బీమా పథకం.
- మనీ బ్యాక్: ప్రతి 2 లేదా 4 ఏళ్లకోసారి నిర్ణీత మొత్తం తిరిగి అందుతుంది.
- ఆటో కవర్: మూడు పూర్తి సంవత్సరాల ప్రీమియం చెల్లిస్తే ఆటో కవర్ ఫీచర్ వర్తిస్తుంది. ఇది మహిళల ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తికి తోడ్పడుతుంది.
5. ఎల్ఐసీ స్మార్ట్ పెన్షన్ ప్లాన్ (ప్లాన్ 879)
రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారి కోసం ఈ అన్యుటీ ప్లాన్ ఉపయోగపడుతుంది.
- రకాలు: సింగిల్ లైఫ్ మరియు జాయింట్ లైఫ్ కేటగిరీలలో వివిధ రకాల పెన్షన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- ప్రయోజనం: తక్షణమే పెన్షన్ పొందే (Immediate Annuity) సౌకర్యం ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ.
ముగింపు:
ఎల్ఐసీ ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త ప్లాన్లు పెట్టుబడి మరియు రక్షణను సమతుల్యం చేస్తున్నాయి. మీ అవసరాలను బట్టి, ఆదాయ స్థాయిని బట్టి సరైన ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవచ్చు.