LIC కొత్త స్కీమ్స్: మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ‘బీమా లక్ష్మి’ & తక్కువ ఆదాయాల కోసం ‘జన సురక్ష’
ప్రభుత్వ రంగ జీవిత బీమా సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) రెండు కొత్త పాలసీలను లాంచ్ చేసింది. ఇవి జన సురక్ష (ప్లాన్ 880) మరియు బీమా లక్ష్మి (ప్లాన్ 881). ఈ పాలసీలు అక్టోబర్ 15, 2025 నుండి కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి జన సురక్ష, మహిళలకు మాత్రమే బీమా లక్ష్మి అందుబాటులో ఉంది.
జన సురక్ష (Plan 880)
ఈ ప్లాన్ అందరికీ తక్కువ ఖర్చులో బీమా సదుపాయం అందించేందుకు రూపొందించబడింది. ఇది నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ ప్లాన్, అంటే మార్కెట్ సంబంధం లేకుండా పనిచేస్తుంది, బోనస్ చెల్లింపులు ఉండవు.
వయసు: 18-55 సంవత్సరాలు
పాలసీ కాలం: 12-20 సంవత్సరాలు
బీమా హామీ మొత్తం: కనీస ₹1 లక్ష, గరిష్టం ₹2 లక్ష
ప్రీమియం చెల్లింపు: పాలసీ కాలం కంటే 5 సంవత్సరాలు తక్కువ (ఉదా: 12 సంవత్సరాల పాలసీకి 7 సంవత్సరాలు ప్రీమియం చెల్లించాలి)
గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్: వార్షిక ప్రీమియంపై 4%
మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్: హామీ మొత్తం + గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్
ప్రేమియం ఫ్రీక్వెన్సీ: నెలకోసారి, త్రైమాసికం, ఆరు నెలలకు, లేదా ఏడాదికి
అదనపు సదుపాయాలు: రుణం, రైడర్లు
బీమా లక్ష్మి (Plan 881)
మహిళలకు బీమా + పొదుపు కలిగిన ప్రత్యేక పాలసీ. ఇది కూడా నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్, బోనస్ చెల్లింపులు లేవు. మూడు పేమెంట్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి:
పాలసీ కాలం: 25 సంవత్సరాలు
ప్రీమియం కాలం: 7-15 సంవత్సరాలు
వయసు: 18-50 సంవత్సరాలు
కనీస బీమా హామీ: ₹2 లక్ష, గరిష్ట పరిమితి లేదు
ఆప్షన్లు:
A: పాలసీ కాలం పూర్తయ్యాక 50% మొత్తాన్ని చెల్లించబడుతుంది
B: ప్రతి 2 సంవత్సరాలకోసారి 7.5% చెల్లింపు, మొత్తం 12 సార్లు
C: ప్రతి 4 సంవత్సరాలకోసం 15% చెల్లింపు, మొత్తం 6 సార్లు
గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్: వార్షిక ప్రీమియం 7%
మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్: బీమా హామీ మొత్తం + గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్
డెత్ బెనిఫిట్: పాలసీ కాలంలో ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా జరిగినట్లయితే, వార్షిక ప్రీమియానికి 10 రెట్లు లేదా బీమా హామీ మొత్తం ఎక్కువైతే అది చెల్లించబడుతుంది
ప్రేమియం ఫ్రీక్వెన్సీ: నెలకోసం, త్రైమాసికం, ఆరు నెలలు లేదా ఏడాది
ఐచ్ఛిక రైడర్లు: Accidental Death & Disability, New Term Assurance Rider, Female Critical Illness Rider
ఈ పాలసీలు వివిధ అవసరాలను పూర్తి చేయడానికి, మహిళల భద్రత, తక్కువ ఆదాయ గల వారికి ఆర్ధిక భద్రత అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.