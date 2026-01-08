C Launches New Single Premium Plan: ఒక్కసారి ప్రీమియం కడితే జీవితాంతం బీమా.. కొత్త స్కీమ్ వివరాలు ఇవే!
ఎల్ఐసీ జనవరి 12 నుంచి ‘జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం’ పాలసీని అందుబాటులోకి తెస్తోంది. అలాగే ల్యాప్స్ అయిన పాలసీల పునరుద్ధరణపై లేట్ ఫీజు తగ్గింపును ప్రకటించింది.
భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ (LIC) కొత్త ఏడాది 2026లో తన వినియోగదారులకు డబుల్ ధమాకా అందించింది. ఒకవైపు సరికొత్త 'సింగిల్ ప్రీమియం' పాలసీని లాంచ్ చేయగా, మరోవైపు ఆగిపోయిన పాత పాలసీలను మళ్ళీ ప్రారంభించుకునేందుకు (Revival) గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది.
1. ఎల్ఐసీ జీవన్ ఉత్సవ్ - సింగిల్ ప్రీమియం (LIC Jeevan Utsav)
ఎల్ఐసీ తన పాపులర్ ప్లాన్ 'జీవన్ ఉత్సవ్'లో ఇప్పుడు సింగిల్ ప్రీమియం ఆప్షన్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రత్యేకతలు ఇవే:
ప్రారంభ తేదీ: ఈ కొత్త ప్లాన్ జనవరి 12, 2026 నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ముఖ్య ఫీచర్: ఇందులో మీరు పదే పదే ప్రీమియం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒక్కసారి డబ్బులు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
జీవితాంతం బీమా: ఇది ఒక హోల్ లైఫ్ (Whole Life) ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. అంటే పాలసీదారుడికి జీవితాంతం బీమా రక్షణతో పాటు సేవింగ్స్ బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
రకం: ఇది నాన్-లింక్డ్ (మార్కెట్ రిస్క్ ఉండదు), నాన్-పార్టిసిపేటివ్ ప్లాన్.
2. ఆగిపోయిన పాలసీలకు మళ్ళీ జీవం! (Special Campaign)
చాలామంది ప్రీమియం చెల్లించలేక తమ పాలసీలను మధ్యలోనే వదిలేస్తుంటారు (Lapsed Policies). అలాంటి వారి కోసం ఎల్ఐసీ జనవరి 1 నుంచి మార్చి 2, 2026 వరకు ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్ నిర్వహిస్తోంది.
లేట్ ఫీజులో తగ్గింపు: ఈ క్యాంపెయిన్ కాలంలో పాలసీని పునరుద్ధరిస్తే లేట్ ఫీజుపై భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
గరిష్ఠ తగ్గింపు: ప్రీమియం మొత్తాన్ని బట్టి లేట్ ఫీజులో 30 శాతం లేదా గరిష్ఠంగా రూ. 5,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
అర్హత: నాన్-లింక్డ్ మరియు మైక్రో ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు కలిగిన వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ముగింపు:
మీరు సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూస్తుంటే జనవరి 12న వచ్చే 'జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం'ను పరిశీలించవచ్చు. ఒకవేళ మీ పాత పాలసీలు ఆగిపోయి ఉంటే, మార్చి 2లోపు తక్కువ అపరాధ రుసుముతో వాటిని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మంచిది.