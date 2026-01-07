  • Menu
Future Security: మీ పిల్లల భవిష్యత్తును ఒక్క రోజులో సెటిల్ చేయండి! LIC కొత్త స్కీమ్ వివరాలు ఇవే!

Highlights

LIC జనవరి 12, 2026 నుండి 'జీవన్ ఉత్సవ్' సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్‌ను ప్రారంభిస్తోంది. ఒక్కసారి ప్రీమియం చెల్లిస్తే జీవితకాల బీమాతో పాటు గ్యారెంటీ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

భారతదేశపు అగ్రగామి ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ అయిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC), ఒక అద్భుతమైన పాలసీని పరిచయం చేసింది: అదే LIC జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్. కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రీమియం చెల్లించడం ద్వారా, ఇది జీవితకాల రక్షణను మరియు దీర్ఘకాలిక పొదుపు పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.

LIC జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్ ముఖ్యాంశాలు:

LIC సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఇది నాన్-లింక్డ్ మరియు నాన్-పార్టిసిపేటింగ్ ప్లాన్. ఇది వ్యక్తిగత పొదుపుతో కూడిన సంపూర్ణ జీవిత బీమా పథకం. దీనిలోని ప్రధానాంశాలు:

  • కనీస హామీ మొత్తం (Sum Assured): ₹5 లక్షలు (గరిష్ట పరిమితి లేదు).
  • ప్రవేశ వయస్సు: 30 రోజుల వయస్సు నుండి 65 ఏళ్ల వరకు.
  • గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్: పాలసీ వ్యవధిలో ప్రతి ₹1,000 డిపాజిట్‌పై ఏటా ₹40 చొప్పున హామీ మొత్తం అదనంగా చేరుతుంది.
  • క్రమబద్ధమైన ప్రయోజనం: ఎంచుకున్న టర్మ్ ఆధారంగా 7 నుండి 17 సంవత్సరాల తర్వాత, ప్రతి ఏటా బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్‌లో 10% మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.
  • DFA ఆప్షన్ ద్వారా క్యాష్ బ్యాక్: మీ ఆదాయంపై 10% ఆకర్షణీయమైన పొదుపును పొందవచ్చు, దీనికి వార్షిక ప్రాతిపదికన 5.5%/6% వడ్డీ రేటు జోడించబడుతుంది.

జీవన్ ఉత్సవ్ పాలసీ ఒకే ప్రీమియంతో భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భద్రతను మరియు సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. పదే పదే ప్రీమియంలు చెల్లించే ఇబ్బందులను ఇది తొలగిస్తుంది.

ప్రారంభ తేదీ:

LIC తన సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్ 'జీవన్ ఉత్సవ్'ను 2026 జనవరి 12న ప్రారంభించనుంది. పాలసీదారులు కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలోనే తమ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఇది గొప్ప అవకాశం.

LIC ఇటీవలి ఇతర పథకాలు:

ఇటీవల LIC ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా అనేక కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది:

  • LIC టర్మ్ ప్లస్ (ప్లాన్ 886)
  • LIC బీమా కవచ్ (ప్లాన్ 887)
  • LIC జన సురక్ష (ప్లాన్ 880)
  • LIC బీమా లక్ష్మి (ప్లాన్ 881)
  • LIC స్మార్ట్ పెన్షన్ (ప్లాన్ 879)

LIC బీమా సఖి యోజన: మహిళా సాధికారత

కొత్త బీమా ఉత్పత్తులతో పాటు, మహిళా సాధికారత కోసం LIC 'బీమా సఖి' వంటి సామాజిక కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది. దీని ద్వారా:

  • మహిళా ఏజెంట్లకు రిక్రూట్‌మెంట్ మరియు శిక్షణ ఇవ్వడం.
  • తమ కమ్యూనిటీలలో బీమా అవగాహనను పెంచడం.
  • ప్రత్యేక శిక్షణ, లాజిస్టిక్ మద్దతు మరియు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాల ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందేలా చేయడం.

ఈ కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా మహిళల్లో ఆర్థిక అక్షరాస్యతను పెంచడమే కాకుండా కొత్త కెరీర్ అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది. జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్ మరియు బీమా సఖి వంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా, పౌరులకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తూనే మహిళా సాధికారతను పెంపొందించాలని LIC లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

