LIC Policy: సూపర్ డూపర్ ప్లాన్.. కేవలం రూ. 150 పొదుపు చేస్తే చాలు.. చేతికి రూ. 26 లక్షలు..!!

Lic jeevan tarun policy: నేటికాలంలో ప్రతి తల్లిదండ్రి మనసులో ఉండే పెద్ద ప్రశ్న ఒక్కటే .. తమ పిల్లలకు మంచి చదువు అందించగలమా? వారి భవిష్యత్తును ఆర్థికంగా భద్రపరచగలమా? పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణంతో పాటు విద్యా ఖర్చులు ఏటా వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, సాధారణ పొదుపులతో ఈ అవసరాలను తీర్చడం చాలామందికి సవాలుగా మారుతోంది. ఆర్థిక పరిమితుల కారణంగా పిల్లల కలలు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోకూడదనే ఆలోచనతో చాలామంది తల్లిదండ్రులు నమ్మకమైన పొదుపు మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. అలాంటి వారికి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన ‘జీవన్ తరుణ్’ పాలసీ ఒక విశ్వసనీయమైన పరిష్కారంగా నిలుస్తోంది.

ఎల్‌ఐసీ జీవన్ తరుణ్ పాలసీ పిల్లల భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ప్రత్యేక పథకం. ఇది మార్కెట్‌కు లింక్ కాని, పరిమిత కాలం ప్రీమియం చెల్లించే బీమా పథకం. అంటే స్టాక్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం లేకుండా మీ పెట్టుబడి పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. పిల్లల చదువు, ఉన్నత విద్య, వృత్తి శిక్షణ లేదా భవిష్యత్తులో స్వంత వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలన్న లక్ష్యాలకు ఇది ఆర్థికంగా తోడ్పడుతుంది. తల్లిదండ్రులు క్రమశిక్షణతో చిన్న మొత్తాలను పొదుపు చేస్తూ, నిర్ణీత కాలం తర్వాత పెద్ద మొత్తాన్ని పొందే అవకాశం ఈ పాలసీ అందిస్తుంది.

ఈ పథకం ఎంత ఉపయోగకరమో ఒక ఉదాహరణతో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు రోజుకు కేవలం రూ.150 మాత్రమే పొదుపు చేస్తే, నెలకు సుమారు రూ.4,500 పెట్టుబడి పెట్టినట్లవుతుంది. ఏడాదికి ఇది రూ.54,000 అవుతుంది. మీ బిడ్డకు ఒక సంవత్సరం వయసులో ఈ పాలసీని ప్రారంభించి, 25 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే, పాలసీ గడువు పూర్తయ్యే సమయానికి దాదాపు రూ.26 లక్షల వరకు లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో హామీ ఇచ్చిన మొత్తంతో పాటు ప్రతి ఏడాది వచ్చే బోనస్‌లు, చివరిలో ఇచ్చే అదనపు బోనస్ కూడా కలిసే ఉంటాయి.

ఈ పాలసీ తీసుకోవాలంటే కొన్ని నిబంధనలు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. పిల్లల కనీస వయస్సు 90 రోజులు కాగా, గరిష్ట వయస్సు 12 సంవత్సరాలు మాత్రమే. 12 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలకు ఈ పథకం వర్తించదు. పాలసీ కాలవ్యవధి పిల్లల ప్రస్తుత వయస్సును ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. పిల్లలు 25 సంవత్సరాలు నిండే వరకు పాలసీ కొనసాగుతుంది.

జీవన్ తరుణ్ పాలసీకి ప్రత్యేక ఆకర్షణ మనీ బ్యాక్ సౌకర్యం. సాధారణంగా చాలా పాలసీల్లో గడువు పూర్తయ్యాకే మొత్తం డబ్బు లభిస్తుంది. కానీ ఈ పథకం కింద పిల్లలు 20 ఏళ్ల వయసు చేరినప్పటి నుంచి 24 ఏళ్ల వరకు ప్రతి ఏడాది ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని చెల్లిస్తారు. సాధారణంగా ఇదే కాలం పిల్లల కాలేజీ చదువుల ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండే సమయం. చివరగా 25వ సంవత్సరంలో మిగిలిన మొత్తం అన్ని బోనస్‌లతో కలిసి అందజేస్తారు.

ఇది కేవలం పొదుపు పథకం మాత్రమే కాదు, పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తుంది. చెల్లించిన ప్రీమియంలు ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80C కింద మినహాయింపుకు అర్హత పొందుతాయి. పాలసీ మెచ్యూరిటీ మొత్తానికి లేదా మరణ ప్రయోజనానికి సెక్షన్ 10(10D) కింద పూర్తిగా పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. అదనంగా, అవసరమైనప్పుడు ఈ పాలసీపై రుణ సౌకర్యం కూడా పొందవచ్చు. మొత్తంగా, పిల్లల భవిష్యత్తును భద్రంగా నిర్మించాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు జీవన్ తరుణ్ పాలసీ ఒక నమ్మకమైన దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సహచరంగా చెప్పవచ్చు.

