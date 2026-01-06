  • Menu
Home  > వ్యాపారం

LIC Jeevan Anand: రోజుకు రూ.45 పొదుపు చేస్తే రూ.25 లక్షలు.. బతికున్నా, లేకున్నా డబ్బే డబ్బు!

LIC Jeevan Anand: రోజుకు రూ.45 పొదుపు చేస్తే రూ.25 లక్షలు.. బతికున్నా, లేకున్నా డబ్బే డబ్బు!
x
Highlights

ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఆనంద్ పాలసీతో రోజుకు రూ.45 పొదుపు చేసి రూ.25 లక్షల వరకు పొందండి. మెచ్యూరిటీ తర్వాత కూడా రిస్క్ కవర్ ఉండే ఏకైక పాలసీ పూర్తి వివరాలు.

సామాన్యుడి ఇన్సూరెన్స్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు ఎల్‌ఐసీ (LIC). కేవలం పొదుపు మాత్రమే కాదు, కుటుంబానికి కొండంత అండగా ఉండే పాలసీ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఎల్‌ఐసీ అందిస్తున్న 'న్యూ జీవన్ ఆనంద్' (ప్లాన్ నం. 915) మీ కోసమే. ఇందులో చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టి, మెచ్యూరిటీ సమయంలో భారీ మొత్తాన్ని అందుకోవచ్చు.

ఏంటి ఈ పాలసీ ప్రత్యేకత?

"జీవితాంతం తోడుగా.. జీవితం తర్వాత కూడా అండగా" అనే నినాదానికి ఈ పాలసీ సరైన ఉదాహరణ. ఇతర పాలసీల్లో మెచ్యూరిటీ రాగానే పాలసీ ముగిసిపోతుంది. కానీ, జీవన్ ఆనంద్‌లో మెచ్యూరిటీ డబ్బులు తీసుకున్నాక కూడా మీ లైఫ్ రిస్క్ కవర్ కొనసాగుతుంది.

రోజుకు రూ.45తో రూ.25 లక్షలు ఎలా?

ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూద్దాం. ఒక వ్యక్తి 35 ఏళ్ల వయస్సులో రూ.5 లక్షల సమ్ అష్యూర్డ్ (భీమా మొత్తం)తో 35 ఏళ్ల కాలపరిమితికి ఈ పాలసీ తీసుకున్నారనుకుందాం:

  • ప్రీమియం: సంవత్సరానికి సుమారు రూ.16,300 చెల్లించాలి. అంటే నెలకు దాదాపు రూ.1,400.
  • రోజువారీ ఖర్చు: రోజుకు కేవలం రూ.45 నుంచి రూ.46 మాత్రమే ఆదా చేస్తే సరిపోతుంది.
  • మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్: 35 ఏళ్ల తర్వాత సమ్ అష్యూర్డ్, బోనస్, ఫైనల్ ఎడిషనల్ బోనస్ అన్నీ కలిపి సుమారు రూ.25 లక్షల వరకు మీ చేతికి వస్తాయి.

డబుల్ ధమాకా ప్రయోజనాలు:

  • బతికుంటే మెచ్యూరిటీ: పాలసీ గడువు ముగియగానే మీరు అంచనా వేసిన భారీ మొత్తం మీ సొంతమవుతుంది.
  • లైఫ్ రిస్క్ కవర్: మెచ్యూరిటీ డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా, 100 ఏళ్ల వయస్సు వరకు బీమా రక్షణ ఉంటుంది. ఒకవేళ పాలసీదారుడు మరణిస్తే, నామినీకి మళ్ళీ సమ్ అష్యూర్డ్ మొత్తం (ఈ ఉదాహరణలో రూ.5 లక్షలు) చెల్లిస్తారు.
  • టాక్స్ బెనిఫిట్స్: సెక్షన్ 80C కింద ప్రీమియంపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే నగదుపై కూడా పన్ను ఉండదు.

ఇతర ముఖ్య వివరాలు:

  • వయోపరిమితి: 18 ఏళ్ల నుంచి 50 ఏళ్ల లోపు వారు ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు.
  • టర్మ్: కనీసం 15 ఏళ్ల నుంచి గరిష్టంగా 35 ఏళ్ల వరకు కాలపరిమితి ఎంచుకోవచ్చు.
  • లోన్ సదుపాయం: పాలసీ తీసుకున్న రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అత్యవసర అవసరాల కోసం రుణం తీసుకోవచ్చు.
  • రైడర్స్: ప్రమాద భీమా (Accidental Cover) వంటి అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా జోడించుకోవచ్చు.

ముగింపు: రోజువారీ టీ, కాఫీ ఖర్చులతోనే మీ కుటుంబ భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించాలనుకుంటే ఎల్‌ఐసీ జీవన్ ఆనంద్ ఉత్తమ ఎంపిక. మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సమీప ఎల్‌ఐసీ ఏజెంట్‌ను సంప్రదించండి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick