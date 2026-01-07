LIC Scheme: పది పాసైతే చాలు.. ఉద్యోగం వచ్చినట్లే.. నెలకు రూ. 7 వేలు..!!
LIC Scheme: పది పాసైతే చాలు.. ఉద్యోగం వచ్చినట్లే.. నెలకు రూ. 7 వేలు..!!
LIC Scheme: భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థలలో అగ్రగామిగా నిలిచిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనను లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాల్లో మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే ముఖ్యమైన పథకంగా LIC బీమా సఖి పథకం గుర్తింపు పొందింది. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలు నెలకు గరిష్టంగా రూ.7,000 వరకు ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం పొందుతున్నారు.
ఈ పథకంలోని ముఖ్యమైన విశేషం ఏమిటంటే, ఇందులో చేరేందుకు ఉన్నత విద్య అవసరం లేకపోవడం. కనీసంగా 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత కలిగిన మహిళలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. మహిళలు స్వయం ఆధారితంగా నిలబడాలని, కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచాలని లక్ష్యంతో LIC ఈ బీమా సఖి పథకాన్ని రూపొందించింది.
అర్హతలు ఇలా ఉంటాయి:
LIC బీమా సఖి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళ వయస్సు కనీసం 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. గరిష్ట వయస్సు 70 సంవత్సరాలు. ఇది దరఖాస్తు తేదీ నాటికి వర్తిస్తుంది. విద్యా అర్హతగా కనీసం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. ఈ పథకం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలతో పాటు పట్టణ ప్రాంతాల మహిళలకు కూడా సమాన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది.
ఎవరు అర్హులు కారు?
ఈ పథకానికి కొంతమంది మహిళలు అర్హులు కాదని LIC స్పష్టంగా పేర్కొంది. ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న LIC ఏజెంట్ లేదా LIC ఉద్యోగికి చెందిన జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, సోదరులు, సోదరీమణులు లేదా ఇతర సన్నిహిత బంధువులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేరు. అలాగే, రిటైర్డ్ LIC ఉద్యోగులు, గతంలో LIC ఏజెంట్గా పనిచేసిన వారు మరియు ప్రస్తుతం ఏజెంట్గా కొనసాగుతున్న వారు కూడా ఈ పథకానికి అర్హులు కారు.
అవసరమైన పత్రాలు:
దరఖాస్తు సమయంలో అభ్యర్థులు కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వాటిలో వయస్సు నిరూపించే పత్రం, చిరునామా రుజువు, విద్యా అర్హత సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ పత్రాల స్వీయ ధృవీకరణ కాపీలతో పాటు ఒక పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోను ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్లో అప్లోడ్ చేయాలి. దరఖాస్తులో ఇచ్చే సమాచారం సరిగా ఉండడం ఎంపిక ప్రక్రియలో చాలా కీలకం.
శిక్షణమద్దతు:
బీమా సఖిగా ఎంపికైన మహిళలకు LIC ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. బీమా ఉత్పత్తులపై అవగాహన, కస్టమర్లతో వ్యవహరించే విధానం, మార్కెటింగ్ నైపుణ్యాలపై శిక్షణ అందించబడుతుంది. అంతేకాకుండా, ప్రచార సహాయం మరియు మార్కెటింగ్ మద్దతు కూడా LIC అందిస్తుంది. ఈ శిక్షణ ద్వారా మహిళలు బీమా రంగంలో నైపుణ్యం సాధించి, విజయవంతమైన ఏజెంట్లుగా ఎదగగలుగుతారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
బీమా సఖిగా కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే మహిళలు ముందుగా IRDAI నిర్దేశించిన ప్రీ-రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. ఆ తర్వాత అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించాలి. తదుపరి దశలో LIC బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో అభ్యర్థుల అర్హతలు మరియు అనుకూలతను పరీక్షించే ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ఈ అన్ని దశల్లో విజయవంతమైన మహిళలకు LIC అధికారికంగా ఏజెన్సీ కోడ్ను జారీ చేస్తుంది.
ఉద్యోగం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి:
బీమా సఖి అనేది జీతభత్యాలు పొందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాదు. వారు LIC ఏజెంట్గా పనిచేస్తారు. అయినప్పటికీ, ఈ పథకం మహిళలకు స్థిరమైన ఆదాయం పొందే అవకాశం మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మెరుగైన కెరీర్ అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది. LIC ఏజెంట్గా ఐదు సంవత్సరాల సేవ పూర్తిచేసిన తర్వాత, గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విద్యార్హతలు ఉన్న బీమా సఖిలు అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ (ADO) నియామక ప్రక్రియలో పాల్గొనే అవకాశం పొందుతారు. ఇందుకు అవసరమైన అర్హత ప్రమాణాలు పూర్తి చేయాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
LIC బీమా సఖి పథకానికి దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్న మహిళలు LIC అధికారిక వెబ్సైట్ licindia.in/test2 ను సందర్శించాలి. అక్కడ “బీమా సఖి కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి” అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకుని దరఖాస్తు ఫారమ్ను పూర్తి చేయాలి. ఫారమ్లో పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఇమెయిల్ ఐడీ, చిరునామా వంటి వివరాలు నమోదు చేయాలి. మీరు ఇప్పటికే ఏదైనా LIC ఏజెంట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ లేదా ఉద్యోగితో అనుబంధం కలిగి ఉంటే, వారి వివరాలను కూడా పేర్కొనాలి. చివరగా క్యాప్చా కోడ్ నమోదు చేసి ఫారమ్ను సమర్పించాలి.