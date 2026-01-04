Kotak Securities Tech Glitch Case: అదృష్టం అంటే ఇతనిదే! పొరపాటున అకౌంట్లో పడ్డ రూ.40 కోట్లు.. 20 నిమిషాల్లో రూ.1.75 కోట్ల లాభం.. కోర్టు తీర్పుతో అంతా షాక్!
Kotak Securities Tech Glitch Case: టెక్నికల్ లోపంతో ఖాతాలో పడ్డ రూ.40 కోట్లు.. నిమిషాల్లో రూ.1.75 కోట్ల లాభం! కోటక్ సెక్యూరిటీస్ వర్సెస్ ట్రేడర్ కేసులో బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు.
Kotak Securities Tech Glitch Case: టెక్నాలజీ యుగంలో అప్పుడప్పుడు జరిగే చిన్న పొరపాట్లు కొందరికి భారీ అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే కోటక్ సెక్యూరిటీస్లో చోటుచేసుకోగా, దీనిపై బాంబే హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఇప్పుడు వ్యాపార వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాంకేతిక లోపం వల్ల ఖాతాలో జమ అయిన డబ్బుతో ట్రేడర్ సంపాదించిన కోట్లాది రూపాయల లాభం ఎవరికి చెందాలనే వివాదానికి న్యాయస్థానం తెరదించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
2022లో కోటక్ సెక్యూరిటీస్ (Kotak Securities) లో తలెత్తిన ఒక సాంకేతిక లోపం (Tech Glitch) వల్ల ఓ సాధారణ స్టాక్ ట్రేడర్ ఖాతాలో ఏకంగా రూ. 40 కోట్లు వచ్చి పడ్డాయి. ఆ మొత్తాన్ని చూసి కంగారు పడకుండా, సదరు ట్రేడర్ తన మేధస్సును ఉపయోగించి ఆ 40 కోట్లను వెనువెంటనే స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. ఆశ్చర్యకరంగా కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే ఆ డబ్బుపై రూ. 1.75 కోట్ల లాభం ఆర్జించాడు.
కోర్టు మెట్లెక్కిన కోటక్ సెక్యూరిటీస్
తమ వ్యవస్థలో లోపాన్ని గుర్తించిన కోటక్ సంస్థ, ట్రేడర్ను సంప్రదించగా ఆయన అసలు సొమ్ము రూ. 40 కోట్లను తిరిగి ఇచ్చేశాడు. అయితే, ఆ డబ్బుతో వచ్చిన రూ. 1.75 కోట్ల లాభాన్ని కూడా తమకే ఇచ్చేయాలని కోటక్ డిమాండ్ చేసింది. అందుకు ట్రేడర్ నిరాకరించడంతో వ్యవహారం బాంబే హైకోర్టుకు చేరింది. విచారణలో భాగంగా, ఆ లాభాన్ని ఇచ్చేస్తే ట్రేడర్కు రూ. 50 లక్షలు ఇస్తామని సంస్థ ఆఫర్ చేసినప్పటికీ ఆయన అంగీకరించలేదు.
న్యాయస్థానం తీర్పు ఏంటి?
ఈ కేసును విచారించిన బాంబే హైకోర్టు (Bombay High Court) ట్రేడర్కు అనుకూలంగా కీలక తీర్పునిచ్చింది:
లాభం ట్రేడర్దే: ఆ రూ. 1.75 కోట్ల లాభం ట్రేడర్కే చెందుతుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
కారణం: ఆ సొమ్మును స్టాక్స్లో పెట్టినప్పుడు నష్టం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని, ట్రేడర్ తన సొంత రిస్క్తో ట్రేడింగ్ చేశాడని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు.
సంస్థకు నష్టం లేదు: అసలు సొమ్ము రూ. 40 కోట్లు తిరిగి వచ్చేసినందున, సంస్థకు ఎలాంటి ఆర్థిక నష్టం జరగలేదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఇది అన్యాయంగా సంపాదించిన సొమ్ము కాదని తేల్చి చెప్పింది.
సాంకేతిక లోపాలు జరిగినప్పుడు కంపెనీలు బాధ్యత వహించాలి కానీ, ఆ సమయంలో ట్రేడర్లు తమ నైపుణ్యంతో సంపాదించిన లాభాలపై హక్కు కోరలేరని ఈ తీర్పు ద్వారా స్పష్టమైంది.