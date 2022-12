Indian Railway: దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే జంక్షన్ గురించి మీకు తెలుసా.. ప్రత్యేకత ఏంటంటే..?

Indian Railway: భారతీయ రైల్వే దేశంలో అత్యంత పొదుపైన, సురక్షితమైన ప్రయాణ మార్గంగా చెబుతారు. మీరు కనీసం ఒక్కసారైనా రైల్వేలో ప్రయాణించి ఉండాలి. కనీసం రైల్వే స్టేషన్‌ను సందర్శించైనా ఉండాలి. ఈ రోజు భారతీయ రైల్వే గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలో అతిపెద్ద రైల్వే జంక్షన్ ఎక్కడుంటుంది. దాని వివరాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం. స్టేషన్ గుండా కనీసం 3 మార్గాలు ఉంటే ఆ స్టేషన్‌ను జంక్షన్ అంటారు. స్టేషన్‌కు వచ్చే రైళ్లు కనీసం రెండు అవుట్‌గోయింగ్ రైలు లైన్‌లను కలిగి ఉండాలి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోరఖ్‌పూర్ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 1,366 మీటర్ల పొడవుతో ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన స్టేషన్. గతంలో పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ఖరగ్‌పూర్ స్టేషన్ ప్లాట్‌ఫాంపై 1,072 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ రికార్డు ఉండేది. దేశంలోని అతిపెద్ద జంక్షన్ నుంచి 7 మార్గాల్లో రైళ్లు వెళ్తాయి. ఈ జంక్షన్‌లో 10 ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని దాదాపు ప్రతి ప్రధాన నగరానికి కనెక్టివిటీ ఉంది. భారతదేశంలో 8 రైల్వే మ్యూజియంలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ, పూణే, కాన్పూర్, మైసూర్, కోల్‌కతా, చెన్నై, ఘూమ్, తిరుచిరాపల్లిలో ఉన్నాయి. ఢిల్లీలోని నేషనల్ రైల్వే మ్యూజియం భారతదేశంలో అత్యధికంగా సందర్శించే మ్యూజియం. ఇక్కడ మ్యూజియం గొప్ప వారసత్వాన్ని చూడటానికి లక్షలాది మంది పర్యాటకులు వస్తారు. ప్రపంచంలోని పురాతన లోకోమోటివ్ మ్యూజియంలోని ప్రధాన పర్యాటక ఆకర్షణలలో ఒకటి. ఈ మ్యూజియం ఆసియాలోనే అతిపెద్ద రైలు మ్యూజియంగా చెబుతారు.