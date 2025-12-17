Kine Milk A2: పాలను తాగితే అజీర్తి అవుతోందా? సంప్రదాయ Kine Milk A2తో ఆరోగ్యం గ్యారెంటీ
Kine Milk A2: భారతీయ సంస్కృతిలో పాలు ఆహారంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఉదయం పిల్లలు బడికి వెళ్లే ముందు, రాత్రి పెద్దలు పనులన్నీ ముగించాక వేడి పాలు తాగడం మనకు ఆనవాయితీ.
Kine Milk A2: భారతీయ సంస్కృతిలో పాలు ఆహారంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఉదయం పిల్లలు బడికి వెళ్లే ముందు, రాత్రి పెద్దలు పనులన్నీ ముగించాక వేడి పాలు తాగడం మనకు ఆనవాయితీ. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పాలలో కల్తీ, అజీర్తి సమస్యలు, సాధారణ పాలలో తగ్గుతున్న పోషక విలువలు వంటి కారణాల వల్ల సాంప్రదాయ పాల వినియోగంపై చాలా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య స్పృహ కారణంగా భారతీయ కుటుంబాలు ఇప్పుడు తమ పూర్వీకులు తాగినట్లుగా, సహజమైన, స్వచ్ఛమైన A2 పాలను తిరిగి వాడుతున్నారు.
A2 పాలు అంటే ఇందులో కేవలం A2 బీటా-కేసిన్ అనే ప్రోటీన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ఆవు పాలలో సహజంగా ఉండే పురాతన ప్రోటీన్. ముఖ్యంగా, గిర్, సాహివాల్, రెడ్ సింధీ, థార్పార్కర్, ఒంగోలు వంటి దేశీయ భారతీయ ఆవు జాతులు మాత్రమే ఈ A2 పాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అనాదిగా భారతీయ కుటుంబాలకు ఈ A2 పాలు తాగడం వల్ల ఎటువంటి జీర్ణ సమస్యలు రాలేదు. అయితే పాలను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడానికి ఆవులను క్రాస్బ్రీడింగ్ చేయడం మొదలయ్యాక, వాటి పాలలో A1 బీటా-కేసిన్ ప్రోటీన్ పెరిగింది. ఈ A1 ప్రోటీన్ మానవ జీర్ణవ్యవస్థలో భిన్నంగా పనిచేయడం వల్లే అజీర్తి సమస్యలు మొదలయ్యాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
A2 పాలు అందించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
A2 పాలు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి, అందుకే ఇది ఒక అమృతం లాంటిదని చెబుతారు. సాధారణ పాలు తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు వచ్చే వారికి A2 పాలు సులభంగా జీర్ణమవుతాయి. A2 పాలు పేగులలో మంటను తగ్గిస్తాయి, తద్వారా మనం తీసుకునే ఆహారం నుండి పోషకాలు మెరుగ్గా శోషించబడతాయి. కాల్షియం, అధిక-నాణ్యత గల ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, కొవ్వులతో పాటు, A2 పాలు సహజ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. పిల్లల ఎదుగుదలకు, మెదడు అభివృద్ధికి, వృద్ధుల ఎముకల బలానికి జీర్ణ సమస్యలు లేకుండా సంపూర్ణ పోషణను A2 పాలు అందిస్తాయి. A1 ప్రోటీన్ వల్ల విడుదలయ్యే BCM-7 అనే పదార్థాన్ని తొలగించడం ద్వారా, A2 పాలు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె, నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యం మెరుగుపడవచ్చని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
కైన్ మిల్క్ (Kine Milk) ప్రత్యేకత ఏమిటి?
మార్కెట్లో స్వచ్ఛమైన A2 పాలను అందించే బ్రాండ్లలో కైన్ మిల్క్ ఒకటి. ఈ సంస్థ భారీ ఉత్పత్తి కంటే వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. కైన్ మిల్క్ అందించే A2 పాలు దేశీయ ఆవుల నుండి మాత్రమే సేకరిస్తారు. ఎటువంటి కల్తీలు, డిటర్జెంట్లు, యూరియా లేదా సింథటిక్ సమ్మేళనాలు లేకుండా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. నాణ్యత , తాజాదనాన్ని కాపాడటానికి సరైన పద్ధతుల్లో నిల్వ చేస్తారు. ఉత్పత్తి విధానంలో పారదర్శకతను పాటిస్తూ, కైన్ మిల్క్ స్వచ్ఛమైన పాలను అందిస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ దేశీయ ఆవుల జాతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా పర్యావరణ వ్యవస్థ, వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతోంది.
ఎవరు A2 పాలను ఎంచుకోవాలి?
పాలు తాగితే సున్నితత్వం లేదా అజీర్తి వచ్చే వ్యక్తులు, పిల్లలు, గర్భిణీ/పాలిచ్చే తల్లులు, వృద్ధులు, ఆరోగ్య స్పృహ ఉన్న కుటుంబాలు A2 పాలను తీసుకోవచ్చు.సాధారణంగా లాక్టోస్ అసహనం ఉందని భావించే వ్యక్తులు కూడా, విశ్వసనీయ సంస్థల నుంచిసేకరించిన A2 పాలను సులభంగా జీర్ణం చేసుకోగలుగుతున్నారని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి.
ఆధునిక పాలలో ఉన్న కల్తీ ముప్పుల దృష్ట్యా, సరైన పాలను ఎంచుకోవడం అనేది కేవలం రుచికి సంబంధించిన విషయం కాదు, అది మన భద్రత, పోషణ, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. కైన్ మిల్క్ A2 పాలు స్వచ్ఛమైన, సహజమైన, సంప్రదాయబద్ధమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తున్నాయి. A2 పాలు వాడటం అనేది కేవలం మార్పు కాదు, ప్రకృతికి, సంప్రదాయానికి, అసలైన పోషణకు తిరిగి వెళ్లడం లాంటిది.